Triển lãm 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội: Đánh thức ký ức giảng đường Đông Dương

Không chỉ là một triển lãm tư liệu thông thường, sự kiện được xây dựng như một hành trình trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật, đưa công chúng nhìn lại lịch sử giáo dục bằng nhiều hình thức mới mẻ như sắp đặt nghệ thuật, video art, trình diễn, tọa đàm học thuật và không gian tương tác.

Điểm đặc biệt của triển lãm nằm ở chính địa điểm tổ chức: 19 Lê Thánh Tông - nơi từng là trụ sở của Đại học Đông Dương, một trong những trường đại học hiện đại đầu tiên tại Đông Nam Á, được thành lập từ năm 1906. Sau hơn một thế kỷ, nơi đây vẫn được xem như cái nôi của nhiều thế hệ trí thức Việt Nam.

Không gian kiến trúc 19 Lê Thánh Tông – nơi khởi nguồn của Đại học Đông Dương hơn một thế kỷ trước.

Triển lãm được chia thành ba không gian chính, tương ứng với ba giai đoạn quan trọng của lịch sử Đại học Quốc gia Hà Nội.

Phần đầu mang tên “Khơi nguồn (1906-1945) - Khát vọng Đại học”, tái hiện không khí học thuật thời kỳ Đại học Đông Dương với các tư liệu, hình ảnh kiến trúc và chân dung những học giả đầu tiên.

Tiếp đó là không gian “Bản lĩnh (1945-1993) - Ánh sáng Tổng hợp”, kể câu chuyện về thời kỳ Đại học Tổng hợp Hà Nội trong chiến tranh và giai đoạn xây dựng đất nước. Những hình ảnh về lớp học thời chiến, các nhà khoa học lớn và tinh thần gìn giữ tri thức trong hoàn cảnh khó khăn sẽ được giới thiệu tới công chúng.

Phần cuối “Bứt phá (1993-nay) - Đại học Quốc gia Hà Nội: Tầm vóc tương lai” tập trung vào quá trình đổi mới, hội nhập quốc tế và định hướng xây dựng đại học liên ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay.

Không gian trưng bày kết hợp giữa di sản kiến trúc Đông Dương và thực hành nghệ thuật liên ngành.

Theo ban tổ chức, triển lãm không chỉ nhìn lại lịch sử mà còn muốn mở ra cách tiếp cận mới với không gian đại học. Thay vì chỉ là nơi học tập và nghiên cứu, trường đại học có thể trở thành một không gian văn hóa sáng tạo, nơi công chúng tiếp cận tri thức bằng trải nghiệm nghệ thuật và cảm xúc.

Không gian triển lãm sẽ trải dài từ mặt tiền, sảnh chính, hành lang, bảo tàng sinh học đến sân sau và tầng mái. Bên cạnh các khu trưng bày, sự kiện còn có nhiều hoạt động như video mapping, trình diễn nghệ thuật, thời trang và các buổi tọa đàm học thuật.

Trong đó, ngày 18/5 sẽ diễn ra tọa đàm “Triển vọng không gian văn hóa - sáng tạo trong hệ sinh thái Đại học Quốc gia Hà Nội” cùng chương trình biểu diễn “Đại Tượng 2 - Sơn hà diễn truyện”.

Ngày 19/5 là tọa đàm “Cấu trúc liên ngành và sự hình thành giáo dục kiến trúc Việt Nam”. Ngày 20/5 sẽ có bài giảng đại chúng của GS. Vũ Minh Giang. Ngày 21/5 khép lại chuỗi hoạt động với tọa đàm về tinh thần giáo dục khai phóng và chương trình trình diễn tân nhạc.

Triển lãm hướng tới việc biến giảng đường lịch sử thành không gian văn hóa - sáng tạo sống giữa lòng Hà Nội.

Triển lãm do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) chủ trì tổ chức. Đây cũng là đơn vị từng tạo dấu ấn với triển lãm “Cảm thức Đông Dương” trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024.

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, triển lãm “120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng” được kỳ vọng sẽ trở thành điểm gặp gỡ giữa di sản, giáo dục và nghệ thuật đương đại, đồng thời giúp công chúng trẻ tiếp cận gần hơn với lịch sử tri thức Việt Nam bằng ngôn ngữ sáng tạo mới mẻ và dễ tiếp cận hơn.