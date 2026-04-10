Bộ Nội vụ chốt phương án không nghỉ liền 9 ngày dịp Giỗ Tổ, 30/4 và 1/5

Thứ Sáu, 19:51, 10/04/2026
VOV.VN - Bộ Nội vụ khẳng định không có phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026 thành 9 ngày. Lịch nghỉ được thực hiện theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Chiều 10/4, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương cho biết không có phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, thời gian gần đây xuất hiện một số thông tin cho rằng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có thể được nghỉ liên tục nhiều ngày trong dịp các kỳ nghỉ lễ này thông qua việc hoán đổi ngày làm việc với ngày nghỉ hằng tuần.

bo noi vu chot phuong an khong nghi lien 9 ngay dip gio to, 30 4 va 1 5 hinh anh 1
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5, gồm 2 ngày lễ chính thức và 2 ngày cuối tuần

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ khẳng định hiện không có chủ trương điều chỉnh lịch nghỉ, đồng thời không đề xuất phương án hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ.

Trong công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố, Bộ Nội vụ nêu rõ lịch nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 được thực hiện theo đúng quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 3 ngày, từ 25–27/4; sau đó làm việc bình thường trong hai ngày 28–29/4.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 30/4 đến 3/5, gồm 2 ngày lễ chính thức và 2 ngày cuối tuần.

Bộ Nội vụ cũng cho biết trước đó đã ban hành thông báo lịch nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh năm 2026, trong đó có phương án hoán đổi ngày làm việc đối với dịp Quốc khánh để bảo đảm kỳ nghỉ hợp lý theo quy định.

Tuy nhiên, với dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 – 1/5 năm 2026, Bộ Nội vụ khẳng định không áp dụng phương án hoán đổi để kéo dài kỳ nghỉ.

Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện lịch nghỉ theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Tuy nhiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã khảo sát ý kiến người lao động về việc hoán đổi ngày nghỉ. Kết quả cho thấy 62% người lao động mong muốn được hoán đổi để có kỳ nghỉ dài liên tục dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4–1/5 năm 2026. Tính đến 7h ngày 9/4, khảo sát ghi nhận hơn 70.000 ý kiến tham gia.

 

TP.HCM tính phương án miễn 100% vé xe buýt nhưng bắt buộc quét thẻ, QR

VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết miễn vé xe buýt, trong đó phương án ngân sách chi trả toàn bộ chi phí. Dù không mất tiền, hành khách vẫn phải quét thẻ hoặc mã QR để định danh, phục vụ quản lý và số hóa dữ liệu đi lại.

VOV.VN - Cơ sở cung cấp suất ăn cho Trường Tiểu học Bình Quới Tây (quận Bình Thạnh cũ), TP.HCM đã tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra, trong bối cảnh ghi nhận 148 học sinh nghi ngộ độc, nhiều mẫu bệnh phẩm dương tính với vi khuẩn Salmonella.

VOV.VN - Tháng Thanh niên năm 2026, gần 42.000 lượt đoàn viên thanh niên thành phố Đà Nẵng triển khai 167 công trình, phần việc với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Đây là thông tin tại Hội nghị tổng kết Tháng Thanh niên được Thành đoàn Đà Nẵng tổ chức hôm nay (10/4).

