Tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện nhiều công trình, phần việc vì an sinh xã hội

Tháng Thanh niên năm 2026 tại Đà Nẵng đã thu hút gần 42.000 lượt đoàn viên thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, triển khai 167 công trình, phần việc thanh niên, tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng. Tuổi trẻ thành phố Đà Nẵng tổ chức 3 đợt ra quân đồng loạt xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, xóa 220 điểm đen môi trường và trồng mới 25.000 cây xanh.

Khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên

Các hoạt động xã hội được triển khai sâu rộng với nhiều kết quả thiết thực như chăm lo 3.200 thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, phát quà, khám bệnh miễn phí hơn 2.000 lượt người nghèo.

Ông Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao quà tặng trẻ em ở miền núi

Công tác hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, việc làm đạt kết qua tích cực. 21.500 lượt thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, gần 11.000 thanh niên được giới thiệu việc làm. 200 lượt thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tổng dư nợ khoảng 30 tỷ đồng.

Khánh thành công trình “Ánh sáng vùng biên” tại tuyến đường thôn Z’rượt đến thôn Acấp, xã Tây Giang

Dịp này, Thành Đoàn Đà Nẵng biểu dương và khen thưởng 234 tập thể và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong Tháng Thanh niên năm 2026.

"Gian hàng 0 đồng" do tuổi trẻ Đà Nẵng thực hiện

Trẻ em là đồng bào Cơ Tu ở các xã miền núi TP Đà Nẵng nhận quà.

Ông Lê Kim Thường, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng cho biết: “Ban Thường vụ Thành đoàn cũng đã triển khai rất nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên. Các hoạt động về an sinh xã hội, các hoạt động chăm lo cho thiếu nhi được quan tâm triển khai rất sâu rộng. Đặc biệt, chúng tôi quan tâm đến những đối tượng thanh niên, đối tượng đoàn viên, những người dân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới những nơi đang còn khó có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, tiếp cận chuyển đổi số”.