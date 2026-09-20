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Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, không hoán đổi

Chủ Nhật, 11:20, 20/09/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung, điều chỉnh phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 2026.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam 1 ngày, vào đúng ngày 24/11/2026 và không thực hiện hoán đổi ngày làm việc.

Người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong Ngày Văn hóa Việt Nam. Năm 2026, ngày 24/11 rơi vào thứ ba. Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý và rà soát yêu cầu thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất phương án nghỉ đúng 1 ngày vào thứ ba, ngày 24/11, không hoán đổi thêm ngày làm việc.

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Trước đó, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu phương án hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang thứ bảy, ngày 28/11, qua đó hình thành kỳ nghỉ 4 ngày liên tục từ ngày 21/11 đến hết ngày 24/11. Phương án này nhằm tạo quỹ thời gian liên tục để người dân tham gia các hoạt động văn hóa, gia đình, cộng đồng, du lịch và dịch vụ.

Tuy nhiên, qua quá trình lấy ý kiến và tiếp tục rà soát, Bộ Nội vụ đề xuất bổ sung phương án chỉ nghỉ 1 ngày vào đúng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, không thực hiện hoán đổi. Cách bố trí này không làm phát sinh việc điều chỉnh ngày làm việc của cơ quan, đơn vị, đồng thời vẫn bảo đảm quyền nghỉ hưởng nguyên lương và mục tiêu, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bộ Nội vụ cho biết, một trong những yếu tố được cân nhắc là thời điểm cuối tháng 11, khi các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác năm; nhiều doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ sản xuất, giao hàng, hoàn thành kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị cho năm tiếp theo.

Việc nghỉ đúng ngày 24/11, không hoán đổi ngày làm việc, góp phần hạn chế xáo trộn lịch công tác, sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn này. Phương án nghỉ 1 ngày hướng tới bảo đảm hài hòa giữa việc tạo điều kiện để người dân tham gia, thụ hưởng các hoạt động văn hóa với yêu cầu duy trì hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Việc không hoán đổi ngày làm việc cũng giúp hạn chế xáo trộn lịch làm việc và duy trì tính liên tục của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ công, trong khi vẫn dành trọn ngày 24/11 để người dân tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Mục tiêu xuyên suốt là để Ngày Văn hóa Việt Nam thực sự trở thành một ngày có ý nghĩa đối với người dân: không chỉ là một ngày nghỉ, mà là dịp để văn hóa đi sâu hơn vào đời sống xã hội, gia đình và cộng đồng.

Nguyễn Trang/VOV.VN
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