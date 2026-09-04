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Đề xuất người lao động nghỉ 4 ngày liên tiếp dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11)

Thứ Sáu, 09:05, 04/09/2026
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VOV.VN - Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án nghỉ lễ liên quan đến Ngày Văn hóa Việt Nam. Trong đó có phương án hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ này kéo dài 4 ngày liên tiếp.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được thiết lập, người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương.

Cụ thể, theo đề xuất của Bộ Nội vụ, ở phương án 1, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba, ngày 24/11. Thực hiện hoán đổi ngày làm việc thứ hai, ngày 23/11 sang ngày nghỉ thứ Bảy cuối tuần đó, 28/11. Với phép hoán đổi này, dịp nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục, từ thứ Bảy ngày 21/11 đến hết thứ Ba ngày 24/11 và làm bù vào thứ Bảy ngày 28/11.

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Lý giải việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ, Bộ Nội vụ cho biết việc bố trí kỳ nghỉ 4 ngày liên tục tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức tham gia các hoạt động văn hóa, góp phần phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam; đồng thời tạo thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa, du lịch, dịch vụ và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng. Bên cạnh đó, phương án này chỉ thực hiện hoán đổi 1 ngày làm việc và vẫn bảo đảm đầy đủ thời gian làm việc theo quy định.

Ở phương án 2, Bộ Nội vụ nêu rõ, nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam vào thứ Ba (ngày 24/11), không hoán đổi ngày làm việc.

Cho ý kiến về các đề xuất của Bộ Nội vụ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đều đồng thuận với phương án thứ nhất Bộ Nội vụ đưa ra, là thực hiện hoán đổi ngày làm việc để người dân cả nước có kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày liên tục.

Với người lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp, Bộ Nội vụ nhấn mạnh dịp này, lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương vào thứ Ba, ngày 24/11 theo quy định. Bộ Nội vụ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 cho người lao động như phương án đối với công chức, viên chức nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật. Cơ quan này cũng kiến nghị doanh nghiệp có thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

 

Nguyễn Trang/VOV.VN
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