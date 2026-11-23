Đáng chú ý trong đề xuất lần này là việc không xử phạt phương tiện đi qua vạch dừng khi có đèn vàng; đồng thời, áp dụng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo đối với lần đầu vi phạm không cố ý, vượt vạch dừng nhưng đứng lại, không gây cản trở giao thông. Với hành vi vượt đèn đỏ và tiếp tục đi sẽ áp dụng việc phạt tiền, trừ điểm giấy phép lái xe và phạt lũy kế lần 2, lần 3.

Để có góc nhìn chuyên sâu hơn, phóng viên VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với chuyên gia giao thông Khương Kim Tạo.

Ảnh minh họa: Báo Xây dựng

PV: Thưa ông Khương Kim Tạo, trước đề xuất rất đáng chú ý của Cục CSGT về việc bỏ xử phạt lỗi chạy qua vạch dừng khi có đèn vàng, ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi này?

Ông Khương Kim Tạo: Trước hết, tôi ủng hộ việc không phạt các phương tiện chạy qua vạch dừng khi có đèn vàng. Đây là lần đầu tiên trong quy định xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ, chúng ta tách được khái niệm đèn vàng ra khỏi lỗi vi phạm tín hiệu đèn giao thông. Trước đây, mình cứ vo viên một câu rồi phạt đèn vàng giống đèn đỏ.

Bây giờ bỏ xử phạt lỗi này là một bước tiến vô cùng tột bậc về nhận thức, hoàn toàn xác đáng, phù hợp với Công ước Vienna và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024. Đây cũng là cơ sở quan trọng để hướng dẫn camera AI xác định mức phạt chính xác hơn.

PV: Còn đối với hành vi vi phạm vượt vạch dừng khi có đèn đỏ nhưng không đi tiếp, không cản trở giao thông và đề xuất cảnh cáo lần đầu, phạt nặng ở các lần sau, theo ông cần lưu ý gì để quy định này sát với thực tế giao thông hiện nay?

Ông Khương Kim Tạo: Về vấn đề này, chúng ta nên tham khảo kinh nghiệm của nước Đức để tách bạch thành 3 mức độ vi phạm khác nhau. Thứ nhất, khi đèn đỏ đã bật mà bánh xe đè lên vạch dừng thì chỉ tính là lỗi đè vạch, mức phạt rất nhỏ hoặc nhắc nhở, cảnh cáo.

Thứ hai, khi bánh xe đã lăn qua vạch, tiến vào khu vực của người đi bộ thì gọi là lỗi không nhường đường cho người đi bộ; mức phạt cao hơn đè vạch nhưng thấp hơn nhiều so với vượt đèn đỏ. Thứ ba, khi đầu xe đã vượt qua đường nối vỉa hè hai bên, chui vào làn đường của dòng xe hướng vuông góc làm ảnh hưởng đến xe chạy phía trước, lúc đó mới tính là vượt đèn đỏ, bất luận xe dừng lại hay chạy qua. Tách bạch rõ 3 hành vi này thì camera AI mới định hình và xử lý chuẩn xác được.

Ảnh minh họa

PV: Với cơ chế phạt lũy tiến gấp 2, gấp 3 lần khi tái phạm, ông có đóng góp gì về cách tính toán và áp dụng không thưa ông?

Ông Khương Kim Tạo: Phạt lũy tiến là hợp lý nhưng phải áp dụng đúng bản chất hành vi. Ví dụ lỗi đè vạch tái phạm thì nhân đôi, nhân ba mức phạt của lỗi đè vạch, chứ không thể để người ta đè vạch lần thứ 3 mà lại phạt nặng như vượt đèn đỏ.

Đặc biệt, chúng ta phải quy định rất rõ khoảng thời gian giữa lần 1, lần 2 và lần 3 là bao lâu. Chẳng hạn trong vòng 3 tháng, 6 tháng hay 1 năm mà tái phạm thì mới tính lũy tiến. Nếu hết thời hạn đó rồi thì phải xóa lỗi cũ đi, lần sau nếu lỡ vi phạm vẫn tính là lần 1. Chứ nếu cộng dồn cả một đời lái xe thì ai cũng có thể vi phạm đến lần thứ 3, như vậy sẽ rất khó cho tài xế.

PV: Nhiều tài xế cũng lo ngại về các tình huống bất khả kháng khi phạt nguội bằng camera AI, ví dụ như phải vượt vạch theo hiệu lệnh phân luồng của CSGT hay nhường đường xe ưu tiên, nhưng lại phải tự đi chứng minh mình không có lỗi. Quan điểm của ông về vấn đề này ra sao?

Ông Khương Kim Tạo: Về nguyên tắc, tuyệt đối không nên bắt người tham gia giao thông phải tự chứng minh mình vô lỗi. Người dân rất khó có tang chứng, hơn nữa camera của người dân không phải thiết bị kiểm chuẩn để làm căn cứ xử lý vi phạm.

Xây dựng phạt nguội bằng camera AI thì camera phải quét đa hướng, tích hợp đầy đủ dữ liệu giao thông thông minh: lúc đó có CSGT hướng dẫn không, đèn tín hiệu có trục trặc không... để hệ thống tự tính toán và loại trừ. Khi cơ quan chức năng đã ra quyết định phạt thì phải đủ bằng chứng thuyết phục; nếu người dân còn lăn tăn thì trích xuất đoạn video gửi cho họ xem để tâm phục khẩu phục, tránh oan ức và tranh chấp.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!