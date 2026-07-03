Bố thợ hồ, mẹ làm ruộng, con trai vượt khó trở thành Á khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT

Từ căn nhà xây dở đến bảng vàng thành tích của cậu học trò không học thêm

Ngôi nhà của gia đình em Nguyễn Đình Trung nằm bên những cánh đồng lúa giữa thôn Quần Trúc, xã An Nông (tỉnh Thanh Hóa) vẫn còn ngổn ngang gạch đá. Những bức tường mới xây dở, mái chưa hoàn thiện, góc sân còn chất đầy cát sỏi. Đó là thành quả của nhiều năm chắt chiu, gom góp từ những đồng tiền làm ruộng của mẹ, những ngày theo công trình làm thợ hồ của bố và cả sự đỡ đần của ba người con gái đã trưởng thành. Ít ai nghĩ rằng, từ ngôi nhà còn chưa kịp hoàn thiện ấy, một cậu học trò vừa bước ra khỏi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã làm rạng danh quê hương khi trở thành Thủ khoa tỉnh Thanh Hóa và Á khoa toàn quốc với tổng điểm 38,25.

Em Nguyễn Đình Trung, học sinh Trường THPT Triệu Sơn 2 (Thanh Hóa), đã xuất sắc trở thành Thủ khoa tỉnh và Á khoa toàn quốc tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn cả là suốt những năm học phổ thông, Trung không đi học thêm ở bất kỳ trung tâm nào. Tất cả kiến thức em có được đều đến từ những giờ học trên lớp, sự tận tình của thầy cô, những đêm tự học miệt mài và những bài giảng em tự tìm kiếm trên Internet. Kết quả ấy không chỉ là niềm vui của riêng em mà còn là câu chuyện đẹp về nghị lực của một gia đình nông dân và về một ngôi trường vùng quê nhiều năm bền bỉ theo đuổi mục tiêu giáo dục toàn diện.

Trong căn nhà còn đang xây dở, bà Vũ Thị Thủy, mẹ của Nguyễn Đình Trung, vẫn chưa hết xúc động. Người phụ nữ nhỏ nhắn, quanh năm gắn bó với ruộng đồng, giờ tranh thủ làm thêm tại một xưởng gần nhà để có thêm thu nhập, nghẹn ngào khi nhắc đến con trai út.

Chị chia sẻ: “Vợ chồng tôi chỉ biết cố gắng đi làm để nuôi các con ăn học. Có những thời điểm khó khăn, phải vay mượn tiền vì cùng lúc nhiều con đi học đại học. Chỉ mong các con nên người, chứ chưa bao giờ nghĩ con sẽ đạt kết quả cao đến thế. Nhà tôi làm nông nên 4 chị em đều thạo việc đồng áng. Riêng Trung là con trai nhưng việc gì cũng làm, con cấy đẹp lắm, thẳng tắp, ở nhà nấu cơm, làm tất cả các việc nhà giúp đỡ bố mẹ”.

Bố của Trung làm nghề thợ hồ, công việc bấp bênh theo mùa. Ba chị gái của Trung đều từng học tại Trường THPT Triệu Sơn 2, sau đó vào đại học và hiện đã có việc làm ổn định. Chính các chị cũng góp từng khoản tiền để giúp bố mẹ xây căn nhà mới sau nhiều năm chật vật.

Em Nguyễn Đình Trung và mẹ bên ngôi nhà xây dang dở cạnh cánh đồng thôn Quần Trúc, xã An Nông (tỉnh Thanh Hóa)

Bà Nguyễn Thị Soạn, người hàng xóm, không giấu được niềm vui: "Cả làng ai cũng mừng. Gia đình cháu vất vả lắm. Mấy chục năm mới thoát nghèo. Căn nhà này cũng là các chị đi làm, đi lấy chồng rồi gom góp gửi về cho bố mẹ xây. Nay, Trung học giỏi thế này, chúng tôi cũng vui lây”.

Ở vùng quê ấy, gia đình Trung được nhiều người biết đến không chỉ bởi hoàn cảnh khó khăn mà còn bởi cả bốn người con đều chăm ngoan, hiếu học. Nếu nhiều học sinh coi việc học thêm là điều gần như bắt buộc để đạt điểm cao thì với Nguyễn Đình Trung, điều quan trọng nhất lại là sự tập trung trong từng tiết học.

Em cho biết: “Lên lớp em luôn cố gắng nghe thật kỹ lời thầy cô giảng, ghi lại những ý quan trọng. Điều gì chưa hiểu em hỏi ngay. Về nhà em đọc lại, tìm thêm tài liệu trên mạng để hiểu sâu hơn. Đó là phương pháp học mà em duy trì suốt ba năm THPT”.

Không học thêm, không chạy theo lịch học kín đặc, nhưng mỗi ngày của em đều được sắp xếp khoa học. Sau giờ học trên trường, em dành phần lớn thời gian tự học. Có những giai đoạn ôn thi, em thức đến một, hai giờ sáng.

Theo thầy giáo chủ nhiệm Hồ Sỹ Phúc, điều khiến Trung khác biệt không chỉ nằm ở sự thông minh: Ấn tượng đầu tiên của tôi về Trung là em rất ngoan. Bây giờ để tìm được một học sinh vừa ngoan vừa khiêm tốn như vậy không nhiều. Em rất thông minh nhưng không bao giờ chủ quan. Trong giờ học, dù đã biết kiến thức rồi, em vẫn chăm chú lắng nghe, ghi chép đầy đủ. Điều khiến các thầy cô yêu quý hơn cả là tinh thần cầu thị của cậu học trò này. Có chỗ nào chưa hiểu là em chạy lên hỏi ngay cho bằng được. Em luôn phản biện, trao đổi với giáo viên để hiểu tận gốc vấn đề chứ không học thuộc lòng. Trong lớp, Trung còn là lớp phó học tập, luôn nhiệt tình hỗ trợ bạn bè, tham gia nhiều hoạt động phong trào và đặc biệt rất đam mê thể dục thể thao. Ở Trung, các thầy cô nhìn thấy hình ảnh của một học sinh phát triển hài hòa chứ không phải một “mọt sách”.

Tự học, yêu Vật lý và khát vọng đổi đời bằng tri thức

Ngay từ những năm học phổ thông, Trung đã sớm bộc lộ năng khiếu ở các môn khoa học tự nhiên và tình yêu lớn nhất của em là môn Vật lý. Em cho biết, mình bắt đầu yêu thích môn học này từ những năm THCS. Lên cấp ba, được học với thầy Phúc, niềm đam mê ấy càng lớn hơn. Thầy không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp em thấy được vẻ đẹp của Vật lý và cách tư duy khoa học.

Trung đã sớm bộc lộ năng khiếu ở các môn khoa học tự nhiên và tình yêu lớn nhất của em là môn Vật lý.

Năm lớp 11, em đoạt giải Nhì môn Vật lý trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Đến năm lớp 12, Trung tiếp tục giành giải Nhì môn Vật lý và giải ba môn Toán kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh. Không chỉ nổi bật trong các kỳ thi học sinh giỏi, em còn đạt 84,12 điểm trong Kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là một một kết quả rất ấn tượng.

Điều thú vị là chính việc tham gia đồng thời hai đội tuyển học sinh giỏi tỉnh lớp 12 khiến Trung không thể tập trung hoàn toàn cho một môn.

Theo thầy giáo Hoàng Công Thịnh, Hiệu trưởng Trường THPT Triệu Sơn 2, nếu chỉ chuyên tâm ôn Vật lý, rất có thể Trung đã giành giải Nhất. Tuy nhiên, nhà trường mong muốn em phát triển đồng đều ở cả hai lĩnh vực nên động viên em tham gia thêm đội tuyển Toán.

Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là điểm 9 môn Ngữ văn. Lâu nay, nhiều học sinh khối tự nhiên thường coi nhẹ môn Ngữ văn. Thế nhưng tại Trường THPT Triệu Sơn 2, nhà trường đã có một cách làm khác. Hiệu trưởng nhà trường cho biết, những năm gần đây, trường chủ động bố trí giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh trực tiếp giảng dạy Ngữ văn cho các lớp chọn khối tự nhiên.

Thầy Hoàng Công Thịnh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết thêm: Giáo dục không chỉ đào tạo học sinh giỏi chuyên môn mà còn phải hình thành nhân cách, kỹ năng giao tiếp, tư duy và khả năng diễn đạt. Nếu chỉ giỏi các môn tự nhiên mà thiếu kiến thức xã hội, thiếu kỹ năng nghe, nói, viết thì sau này các em sẽ gặp nhiều hạn chế. Chúng tôi muốn học sinh phát triển toàn diện. Kết quả của Trung là minh chứng rõ nét cho định hướng đó.

Biết mình gần như chắc chắn có cơ hội vào trường đại học mơ ước, nhưng Trung vẫn không cho phép bản thân dừng lại. Em luôn nghĩ mình phải cố gắng hết sức vì danh dự của bản thân, của thầy cô và của nhà trường.

Thi xong, thay vì nghỉ ngơi, Trung tranh thủ xuống thành phố làm thêm để chuẩn bị chi phí học đại học. Đó cũng là cách cậu học trò muốn san sẻ gánh nặng với cha mẹ. Em vẫn đang tìm hiểu thêm xu hướng phát triển của xã hội, kết nối và lắng nghe tư vấn của thầy cô để chọn ngành phù hợp nhất.

Ban Giám hiệu nhà trường cùng các thầy cô Trường THPT Triệu Sơn 2 đến chúc mừng em Trung.

Niềm vui của Nguyễn Đình Trung cũng tiếp tục nối dài bảng thành tích đáng tự hào của Trường THPT Triệu Sơn 2, tỉnh Thanh Hoá. Trong hơn 10 năm qua, đây luôn là một trong những trường có chất lượng giáo dục thuộc nhóm dẫn đầu tỉnh. Nhà trường từng có nhiều thủ khoa, á khoa đại học; nhiều học sinh đạt giải quốc gia ở cả lĩnh vực văn hóa và thể thao; hai lần được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhưng có lẽ, thành công lớn nhất mà các thầy cô tự hào không chỉ là những con số. Đó là việc mỗi năm lại có thêm những học sinh như Nguyễn Đình Trung trưởng thành từ vùng quê còn nhiều khó khăn, mang theo khát vọng vươn lên bằng chính tri thức và sự nỗ lực của bản thân.