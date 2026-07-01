2 thí sinh tự do giành ngôi thủ khoa toàn quốc

Cụ thể, Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 2006), cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du, tỉnh Đắk Lắk, trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00. Em đạt 9,25 điểm Ngữ văn, 9,5 điểm Lịch sử và 10 điểm Địa lý, đạt tổng 28,75 điểm. Với môn Địa lý, năm nay cả nước có hơn 443.000 thí sinh dự thi nhưng chỉ ghi nhận 56 điểm 10, giảm mạnh so với con số 6.900 của năm trước. Xếp ngay sau Thanh Bình là 8 á khoa cùng đạt 28,5 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, mức cao kỷ lục

Ở tổ hợp D07, Phạm Đức Minh (sinh năm 2007), cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, Hà Nội, giành ngôi thủ khoa với 29,5 điểm, gồm 10 điểm Toán, 9,75 điểm Hóa học và Tiếng Anh. 3 thí sinh á khoa ở tổ hợp này cùng kém Minh 0,5 điểm. Cả hai thủ khoa đều là thí sinh tự do và dự thi tại Hà Nội.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 11-12/6 với hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự, mức cao kỷ lục. Trong đó, có hơn 63.800 thí sinh tự do đăng ký dự thi, cũng là con số lớn nhất kể từ năm 2020 đến nay. Sau khi biết kết quả, thí sinh có 5 ngày để nộp đơn phúc khảo nếu có nhu cầu, hạn cuối vào ngày 5/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh tiến hành đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả trúng tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.