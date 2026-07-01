Điện Biên có thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, Đặng Quỳnh Trang đạt tổng điểm 38,5. Trong đó Toán và Hóa học đạt điểm tuyệt đối 10, Vật lý 9,75 điểm và Ngữ văn 8,75 điểm. Thành tích này giúp nữ sinh Điện Biên trở thành một trong 2 thủ khoa toàn quốc của kỳ thi năm nay. Chia sẻ sau khi biết kết quả, Quỳnh Trang cho biết: kết quả hôm nay là thành quả của quá trình học tập nghiêm túc, sự tận tâm của các thầy cô giáo và những hy sinh thầm lặng của mẹ trong suốt nhiều năm qua. Phương pháp học tập của em không có gì đặc biệt ngoài việc nắm chắc kiến thức ngay trên lớp.

Đặng Quỳnh Trang cho biết, phương pháp học tập của em không có gì đặc biệt ngoài việc nắm chắc kiến thức ngay trên lớp.

Trong mỗi giờ học, Quỳnh Trang luôn tập trung nghe giảng, chủ động trao đổi với giáo viên khi chưa hiểu bài để không bị hổng kiến thức. Ngoài thời gian học trên lớp, Trang thường xuyên cùng bạn bè trao đổi bài, luyện tập nhiều dạng đề và tìm đọc thêm tài liệu tham khảo để mở rộng kiến thức, rèn luyện tư duy. Ba năm học THPT, Trang đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Em hai lần đoạt giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa học vào các năm lớp 10 và lớp 12, giành giải Nhì năm lớp 11. Dù được lựa chọn tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, Trang quyết định không dự thi để tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và mục tiêu xét tuyển đại học.

Theo cô Bùi Anh, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Quỳnh Trang là học sinh có ý thức tự học rất cao, luôn nghiêm túc trong học tập, lễ phép với thầy cô và hòa đồng với bạn bè. Nhà trường đánh giá thành tích thủ khoa toàn quốc là kết quả xứng đáng cho quá trình nỗ lực bền bỉ của em trong nhiều năm học tập.

Ít ai biết phía sau bảng thành tích học tập nổi bật là hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Bố mất khi Trang mới hai tuổi, mẹ một mình làm lụng nuôi hai chị em ăn học. Hiện chị gái của em vẫn đang là sinh viên đại học nên mọi gánh nặng kinh tế đều đặt lên vai người mẹ. Chính hoàn cảnh ấy đã trở thành động lực để Trang luôn nỗ lực vươn lên trong học tập. Em cho rằng, học tập là con đường thiết thực nhất để thay đổi tương lai, đồng thời cũng là cách báo đáp những hy sinh của mẹ.

Dù hoàn cảnh nhiều khó khăn song Đặng Quỳnh Trang luôn nỗ lực hết mình trong học tập

Sau kỳ thi, Quỳnh Trang đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Sư phạm Hóa học. Nữ sinh cho biết từ nhỏ đã yêu thích nghề giáo và mong muốn sau này trở thành giáo viên để truyền đạt kiến thức, tiếp thêm động lực cho học sinh. Bên cạnh niềm đam mê, việc lựa chọn ngành sư phạm cũng giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình nhờ các chính sách hỗ trợ đối với sinh viên sư phạm.

Thành tích của Đặng Quỳnh Trang không chỉ là niềm tự hào của gia đình và Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn mà còn góp thêm dấu ấn cho giáo dục Điện Biên tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, khẳng định nỗ lực vươn lên của học sinh vùng cao trên đấu trường học tập cả nước.