English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bố tử vong, con trai mất tích khi tắm biển ở Hà Tĩnh

Thứ Ba, 08:53, 23/06/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi phát hiện thi thể một người đàn ông tại bãi biển Xuân Thành, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng xác định người này đi biển cùng con trai. Hiện cháu bé vẫn chưa được tìm thấy.

Sáng 23/6, các lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm một cháu bé mất tích tại khu vực biển Xuân Thành, xã Tiên Điền, tỉnh Hà Tĩnh.

bo tu vong, con trai mat tich khi tam bien o ha tinh hinh anh 1
Lực lượng chức năng tìm kiếm cháu bé.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 22/6, người dân phát hiện một thi thể nam giới dạt vào bờ biển Xuân Thành. Nạn nhân cao khoảng 1,6m, mặc quần đùi màu đen và mang áo phao.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người tử vong là anh N.T.P. (SN 1972, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Nguyên nhân bước đầu có thể do anh P. bị đột tử khi đang tắm biển.

Theo thông tin từ gia đình, anh P. đi tắm biển cùng con trai là N.T.P. (SN 2013, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, đến sáng 23/6, cháu T. vẫn chưa được tìm thấy.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động 2 thuyền cá cùng 1 ca nô cứu hộ tổ chức rà soát trên biển. Đồng thời, một tổ công tác lưu động được bố trí dọc bờ biển để tìm kiếm cháu T.

Công an xã Tiên Điền đã bàn giao thi thể anh P. cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương, đồng thời tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm cháu Nguyễn Trọng T.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An
Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An

VOV.VN - Trong lúc tắm tại khu vực đập Bara Đô Lương (Nghệ An), 3 nam sinh không may trượt chân vào vùng nước sâu. Một em được người dân cứu kịp thời, hai em còn lại hiện đang mất tích.

Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An

Hai nam sinh mất tích khi tắm tại đập Bara Đô Lương, Nghệ An

VOV.VN - Trong lúc tắm tại khu vực đập Bara Đô Lương (Nghệ An), 3 nam sinh không may trượt chân vào vùng nước sâu. Một em được người dân cứu kịp thời, hai em còn lại hiện đang mất tích.

Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích
Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích

VOV.VN - Sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi được huy động tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích

Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích

VOV.VN - Sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi được huy động tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo
Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

VOV.VN - Sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn, cách vị trí lạc không xa, khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm.

Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

VOV.VN - Sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn, cách vị trí lạc không xa, khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục