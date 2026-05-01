Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích

Thứ Sáu, 10:56, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 1/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi được huy động tìm kiếm nạn nhân đuối nước tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, lúc 10h sáng 1/5, gần 50 người gồm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam trung bộ; cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường; đội cứu hộ 0 đồng 76 Quảng Ngãi và 9 thợ lặn của các thôn Thanh Thuỷ, Phước tiện cùng nhiều xuồng máy, ca nô, thúng bơi và các trang thiết bị chuyên dùng để tìm kiếm nạn nhân mất tích tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.  

Các lực lượng tìm kiếm dưới nước
Đội Cứu hộ Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4, ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi ngồi nhậu cùng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang, xã Vạn Tường. Trong lúc uống rượu, do thấy nóng trong người, ông Lành xuống đập bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra ra giữa đập, ông Lành bị đuối nước và chìm mất tích.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (áo xanh) chỉ đạo công tác tìm kiếm
Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm
Việc tìm kiếm tiến hành xuyên lễ

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Thànnh Long/VOV-miền Trung
Tin liên quan

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm
Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

Vụ 2 người tử vong do đuối nước ở Đồng Tháp, thuyền du lịch hết đăng ký, đăng kiểm

VOV.VN - Vụ 2 người tử vong do đuối nước sau tiệc trên thuyền du lịch ở Đồng Tháp được xác định liên quan phương tiện hết đăng kiểm, không đăng ký vận chuyển và hoạt động ngoài giờ quy định; cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh
Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến với học sinh

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nguy cơ đuối nước gia tăng, đặc biệt ở trẻ em. Tại Nghệ An, lực lượng Bộ đội Biên phòng đã và đang phối hợp với nhà trường, địa phương đưa kỹ năng an toàn đến học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn từ cơ sở.

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm
Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

Siết trách nhiệm, ngăn các vụ trẻ đuối nước thương tâm

VOV.VN - Mới chớm hè, nhiều tỉnh, thành đã liên tiếp ghi nhận các vụ đuối nước thương tâm, cướp đi sinh mạng của không ít trẻ em. Vì sao tình trạng này vẫn tái diễn? Những lỗ hổng nào trong quản lý, giám sát và giáo dục kỹ năng? Và cần siết chặt trách nhiệm ra sao để thực sự bảo vệ trẻ em trước nguy cơ đuối nước?

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước
Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

Quảng Ngãi giữ an toàn mùa tắm biển, không chủ quan nguy cơ đuối nước

VOV.VN - Bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi thu hút đông người dân và du khách đến tắm biển, vui chơi. Đằng sau không khí nhộn nhịp ở bãi biển mỗi buổi chiều là nỗi lo về nguy cơ đuối nước, khi điều kiện cứu hộ còn hạn chế. Địa phương đang triển khai nhiều biện pháp bảo đảm an toàn cho người tắm biển.

