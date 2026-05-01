Đang nhậu nhảy xuống đập Gò Lang tắm thì mất tích

Thông tin từ lãnh đạo UBND xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, lúc 10h sáng 1/5, gần 50 người gồm cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam trung bộ; cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã Vạn Tường; đội cứu hộ 0 đồng 76 Quảng Ngãi và 9 thợ lặn của các thôn Thanh Thuỷ, Phước tiện cùng nhiều xuồng máy, ca nô, thúng bơi và các trang thiết bị chuyên dùng để tìm kiếm nạn nhân mất tích tại đập Gò Lang, xã Vạn Tường.

Các lực lượng tìm kiếm dưới nước

Đội Cứu hộ Quảng Ngãi tham gia tìm kiếm

Trước đó, khoảng 15h ngày 30/4, ông Nguyễn Lành (54 tuổi), trú thôn 5, xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi ngồi nhậu cùng 10 người bạn tại khu vực bờ đập Gò Lang, xã Vạn Tường. Trong lúc uống rượu, do thấy nóng trong người, ông Lành xuống đập bơi qua bờ bên kia. Khi bơi ra ra giữa đập, ông Lành bị đuối nước và chìm mất tích.

Ông Ung Đình Hiền, Chủ tịch UBND xã Vạn Tường (áo xanh) chỉ đạo công tác tìm kiếm

Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam Trung Bộ điều động lực lượng, phương tiện hỗ trợ tìm kiếm

Việc tìm kiếm tiến hành xuyên lễ

Đến thời điểm hiện tại, công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được khẩn trương tiến hành.