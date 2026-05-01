Tìm kiếm du khách bị mất tích khi đi tắm biển tại Quảng Trị

Thứ Sáu, 17:58, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 1/5, chính quyền địa phương, người dân và các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đang tìm tìm kiếm một du khách bị mất tích khi đi tắm biển tại xã Vĩnh Hoàng.

Khoảng 10h cùng ngày, du khách D.H.N,  46 tuổi cùng hai người con 14 tuổi và 11 tuổi cùng trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội xuống tắm biển tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Đến khoảng 10h20, 1 người con của anh N. bị sóng cuốn ra xa bờ. Anh N. đã bơi ra cứu và đẩy cháu bơi vào bờ. Tuy nhiên, sau đó mọi người tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh N. nên đã trình báo chính quyền địa phương.

tim kiem du khach bi mat tich khi di tam bien tai quang tri hinh anh 1
Tìm kiếm người mất tích trên biển

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực bờ biển.  Đến 17h cùng ngày, anh N. vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời thông báo tới chính quyền và người dân các địa phương ven biển lân cận để phối hợp hỗ trợ.

Thanh Hiếu/VOV- Miền Trung
Tag: Quảng Trị mất tích đuối nước tắm biển du khách Công an Vĩnh Hoàng
Xuyên đêm tìm kiếm, kịp thời đưa bé trai mất tích về với gia đình tại Thái Nguyên
Đã tìm thấy nam sinh mất tích khi leo núi Tam Đảo

VOV.VN - Sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo, nam sinh Nguyễn Tuấn Anh đã được lực lượng chức năng tìm thấy an toàn, cách vị trí lạc không xa, khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm.

Vụ nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong: Tạm giữ hình sự người bố

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc nam sinh lớp 6 mất tích rồi phát hiện tử vong.

