Tìm kiếm du khách bị mất tích khi đi tắm biển tại Quảng Trị

Khoảng 10h cùng ngày, du khách D.H.N, 46 tuổi cùng hai người con 14 tuổi và 11 tuổi cùng trú tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội xuống tắm biển tại khu vực bờ biển thôn Thái Lai, xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị. Đến khoảng 10h20, 1 người con của anh N. bị sóng cuốn ra xa bờ. Anh N. đã bơi ra cứu và đẩy cháu bơi vào bờ. Tuy nhiên, sau đó mọi người tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy anh N. nên đã trình báo chính quyền địa phương.

Tìm kiếm người mất tích trên biển

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, các lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, huy động phương tiện, nhân lực tổ chức tìm kiếm nạn nhân trên biển và dọc khu vực bờ biển. Đến 17h cùng ngày, anh N. vẫn chưa được tìm thấy. Các lực lượng chức năng đang mở rộng phạm vi tìm kiếm; đồng thời thông báo tới chính quyền và người dân các địa phương ven biển lân cận để phối hợp hỗ trợ.