Sạt lở đất đá làm tắc đường trên Quốc lộ 279 từ Văn Bàn đi Than Uyên

Lực lượng chức năng đã khuyến cáo người dân và các phương tiện có nhu cầu di chuyển từ Văn Bàn đi Than Uyên (Lai Châu) chủ động lựa chọn tuyến đường khác để bảo đảm an toàn. Đồng thời cần theo dõi thông báo tiếp theo của cơ quan chức năng và tuyệt đối không đi vào khu vực sạt lở khi chưa được phép lưu thông.

Khu vực xảy ra sạt lở ( Ảnh nguồn: Truyền hình Lào Cai)

Trong điều kiện trời vẫn có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở rất cao, người dân nâng cao cảnh giác, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Vào ngày 10/7 vừa qua, mưa lớn kéo dài cũng đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Khau Co khiến giao thông tê liệt, nhiều tài xế và hành khách bị mắc kẹt trong đêm.