中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời

Thứ Bảy, 16:00, 11/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau phản ánh của VOV về việc người dân thôn 1 "kêu cứu" vì nhóm người lạ đào múc đất gây sạt lở, UBND xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai (trước là huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) đã có báo cáo. Dù ghi nhận hiện trạng đất bị san gạt, nhưng địa phương khó trong việc xử phạt do thiếu cơ sở dữ liệu địa hình ban đầu.

Hiện trường có dấu hiệu thay đổi địa hình

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Phú, qua kiểm tra thực địa tại khu vực các thửa đất số 57, 182, 210… (tờ bản đồ số 202, thôn 1), tổ công tác liên ngành ghi nhận hiện trạng khu đất đã bị san gạt, làm thay đổi địa hình tự nhiên. Cụ thể, cao độ mặt đất tại đây thấp hơn các phần đất liền kề khoảng 3m và cao bằng với mặt đường bê tông hiện hữu.

Khu đất bị san gạt

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định riêng tại thửa đất số 57 có dấu hiệu mới bị thay đổi hiện trạng, đất được san gạt qua khu vực đối diện. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện máy móc hay đối tượng nào đang thực hiện hoạt động khai thác tại hiện trường.

Khó xác định khối lượng đất đã bị di dời

Về nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết qua nắm bắt thông tin từ người dân xung quanh, một số diện tích đã được cải tạo từ năm 2019 do địa hình gồ ghề, trũng thấp, xuất phát từ nhu cầu san gạt để thuận tiện sản xuất và sinh hoạt.

Sạt lở đất dân bên cạnh 

Đáng chú ý, theo ý kiến chuyên môn từ Phòng Khoáng sản – Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), dù hiện trạng có dấu hiệu bị san gạt nhưng do không có bản đồ địa hình thời điểm trước khi thực hiện nên cơ quan chức năng "không có cơ sở để xác định khối lượng đất đã bị thay đổi". Đây là rào cản chính khiến chính quyền chưa thể xác minh, xử phạt hành vi hủy hoại đất hay khai thác khoáng sản trái phép tại thời điểm này.

Tiếp tục xác minh và kiến nghị hướng dẫn xử lý

Để làm rõ thông tin phản ánh về việc nhóm đối tượng lạ mới đào múc đất vào đầu năm 2026, lãnh đạo UBND xã Đồng Phú cho biết đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã xác minh làm rõ có hay không hoạt động khai thác khoáng sản; xác định rõ thời điểm và cá nhân, tổ chức thực hiện để có cơ sở xử phạt theo quy định.

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, để kịp thời xử lý các tin báo về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Yêu cầu các hộ dân khi cải tạo đất nông nghiệp diện tích nhỏ (ao cá, mặt bằng sản xuất) phải cam kết không vận chuyển đất ra khỏi vị trí thửa đất.

UBND xã cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp người dân tự cải tạo, san gạt mặt bằng trên đất sở hữu để có căn cứ quản lý thống nhất.

Cảnh nhóm người lạ đến khai thác đất (ảnh: người dân cung cấp)

Trước đó, người dân thôn 1 phản ánh với phóng viên VOV về tình trạng có nhóm người lạ đến khai thác đất đem đi. Lo ngại tình trạng đào múc đất tạo thành những vách đứng sát ranh giới đất ở, đe dọa trực tiếp đến tài sản và an toàn của các hộ dân khi mùa mưa đang đến gần.

Người dân khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ tính pháp lý của việc vận chuyển đất đi nơi khác và yêu cầu chủ đất phải có biện pháp gia cố, kè chắn để chống sạt lở.

Thiên Lý, CTV Việt Anh/VOV-TP.HCM
Tag: UBND xã Đồng Phú Đồng Nai xác minh vụ khoét đất gây sạt lở san phản ánh VOV
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục