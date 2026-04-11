Vụ "khoét" đất gây sạt lở ở Đồng Nai: Chưa thể xác định khối lượng đất di dời

Hiện trường có dấu hiệu thay đổi địa hình

Theo báo cáo của UBND xã Đồng Phú, qua kiểm tra thực địa tại khu vực các thửa đất số 57, 182, 210… (tờ bản đồ số 202, thôn 1), tổ công tác liên ngành ghi nhận hiện trạng khu đất đã bị san gạt, làm thay đổi địa hình tự nhiên. Cụ thể, cao độ mặt đất tại đây thấp hơn các phần đất liền kề khoảng 3m và cao bằng với mặt đường bê tông hiện hữu.

Khu đất bị san gạt

Đáng chú ý, cơ quan chức năng xác định riêng tại thửa đất số 57 có dấu hiệu mới bị thay đổi hiện trạng, đất được san gạt qua khu vực đối diện. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện phương tiện máy móc hay đối tượng nào đang thực hiện hoạt động khai thác tại hiện trường.

Khó xác định khối lượng đất đã bị di dời

Về nguyên nhân, chính quyền địa phương cho biết qua nắm bắt thông tin từ người dân xung quanh, một số diện tích đã được cải tạo từ năm 2019 do địa hình gồ ghề, trũng thấp, xuất phát từ nhu cầu san gạt để thuận tiện sản xuất và sinh hoạt.

Sạt lở đất dân bên cạnh

Đáng chú ý, theo ý kiến chuyên môn từ Phòng Khoáng sản – Thủy lợi (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh), dù hiện trạng có dấu hiệu bị san gạt nhưng do không có bản đồ địa hình thời điểm trước khi thực hiện nên cơ quan chức năng "không có cơ sở để xác định khối lượng đất đã bị thay đổi". Đây là rào cản chính khiến chính quyền chưa thể xác minh, xử phạt hành vi hủy hoại đất hay khai thác khoáng sản trái phép tại thời điểm này.

Tiếp tục xác minh và kiến nghị hướng dẫn xử lý

Để làm rõ thông tin phản ánh về việc nhóm đối tượng lạ mới đào múc đất vào đầu năm 2026, lãnh đạo UBND xã Đồng Phú cho biết đã giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã xác minh làm rõ có hay không hoạt động khai thác khoáng sản; xác định rõ thời điểm và cá nhân, tổ chức thực hiện để có cơ sở xử phạt theo quy định.

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo Công an xã tăng cường tuần tra, nhất là ban đêm, để kịp thời xử lý các tin báo về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép. Yêu cầu các hộ dân khi cải tạo đất nông nghiệp diện tích nhỏ (ao cá, mặt bằng sản xuất) phải cam kết không vận chuyển đất ra khỏi vị trí thửa đất.

UBND xã cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp người dân tự cải tạo, san gạt mặt bằng trên đất sở hữu để có căn cứ quản lý thống nhất.

Cảnh nhóm người lạ đến khai thác đất (ảnh: người dân cung cấp)

Trước đó, người dân thôn 1 phản ánh với phóng viên VOV về tình trạng có nhóm người lạ đến khai thác đất đem đi. Lo ngại tình trạng đào múc đất tạo thành những vách đứng sát ranh giới đất ở, đe dọa trực tiếp đến tài sản và an toàn của các hộ dân khi mùa mưa đang đến gần.

Người dân khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng làm rõ tính pháp lý của việc vận chuyển đất đi nơi khác và yêu cầu chủ đất phải có biện pháp gia cố, kè chắn để chống sạt lở.