Bộ Xây dựng sẽ khai thác toàn bộ 12 dự án cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Xây dựng chiều 9/4.

Theo ông Minh, việc hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam trong tháng 4/2026 được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao.

Ông Minh cho biết, trong 12 dự án thành phần khởi công từ ngày 1/1/2023, đến nay đã có 8 dự án hoàn thành, đáp ứng và vượt tiến độ.

Đối với 4 dự án thành phần còn lại tại khu vực miền Trung (tổng chiều dài 268km), gồm các đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong, các tuyến đã được thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025 nhưng chưa đưa vào khai thác chính thức.

Lý giải nguyên nhân, ông Minh cho biết đây là các đoạn tuyến có điều kiện địa hình, địa chất phức tạp nhất. Giai đoạn đầu, các dự án gặp khó khăn do chậm giải phóng mặt bằng, chậm cấp phép mỏ vật liệu.

Trong quá trình thi công, các dự án tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của thời tiết, đặc biệt là bão số 13 và tình trạng ngập lụt diện rộng tại miền Trung năm 2025, khiến việc khắc phục hậu quả, tổ chức lại sản xuất vật liệu và vận chuyển kéo dài. Giai đoạn cuối, thi công còn bị tác động bởi biến động giá nhiên liệu do tình hình chiến sự tại Trung Đông.

Một đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đã hoàn thành.

"Hiện trong số 268km của 4 dự án thành phần qua miền Trung đã hoàn thành tuyến chính 256km, đang thi công 12km đoạn Chí Thạnh - Vân Phong. 12km này đi qua nền đất yếu nên thời gian chờ lún kéo dài hơn thường lệ. Đồng thời, đang hoàn thành thủ tục bổ sung các hệ thống an toàn giao thông theo đề nghị của Cục Cảnh sát giao thông.

Đoạn từ Quảng Ngãi đến phía nam hầm Cù Mông sẽ khai thác giữa tháng 4/2026. Các đoạn còn lại trong tháng 4/2026 sẽ khai thác và đến 20/4 sẽ nối thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam", ông Minh thông tin.

Liên quan đến tình trạng hư hỏng khe co giãn, lún đầu cầu một số dự án đường cao tốc Bắc - Nam sau khi đưa vào khai thác, ông Nguyễn Trí Đức - Chánh văn phòng Bộ Xây dựng cho hay, công tác kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn giao thông được bộ triển khai thường xuyên trong quá trình thi công và vận hành đường cao tốc.

Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân hư hỏng xảy ra trên một số đoạn tuyến cần đánh giá kỹ lưỡng và có giải pháp cụ thể với từng nguyên nhân. Các cơ quan chuyên môn của bộ sẽ có đánh giá cụ thể và công bố.