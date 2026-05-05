Bộ Xây dựng yêu cầu kiểm soát chặt thi công, tiến độ cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn

Thứ Ba, 11:03, 05/05/2026
VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công dự án mở rộng tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Cao Bồ – Mai Sơn.

 Tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn giai đoạn 1 đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình với vai trò chủ đầu tư phải nghiêm túc tiếp thu, thực hiện đầy đủ các ý kiến của cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng cũng như an toàn giao thông trong suốt quá trình triển khai dự án.

“Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ thực hiện dự án, đồng thời có giải pháp xử lý kịp thời nếu nhà thầu có dấu hiệu vi phạm về chất lượng hoặc chậm tiến độ so với cam kết”, văn bản của Bộ Xây dựng nêu rõ.

Theo báo cáo của Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng sau khi kiểm tra hiện trường, dự án mở rộng cao tốc Cao Bồ – Mai Sơn hiện có 1 gói thầu xây lắp chính (không bao gồm các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh, trạm thu phí và kiểm soát tải trọng xe), do Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường đảm nhận thi công.

Tính đến ngày 29/4/2026, giá trị sản lượng xây lắp của dự án đã đạt gần 76% giá trị hợp đồng.

Trên cơ sở thực tế triển khai, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo chủ đầu tư tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2026 (trừ hạng mục cầu vượt ngang tại nút giao Khánh Hòa là phần bổ sung).

Cùng với đó, công tác kiểm soát tiến độ cần được thực hiện thường xuyên theo ngày, tuần để kịp thời phát hiện và xử lý các vấn đề phát sinh, đặc biệt trong trường hợp nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về tiến độ hoặc chất lượng.

Đối với các vấn đề kỹ thuật, Bộ Xây dựng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục thẩm định, phê duyệt các giải pháp xử lý tại những vị trí mặt đường hiện hữu xuất hiện tình trạng lún, nứt dọc, nhất là khu vực tiếp giáp giữa nền đường cũ và phần mở rộng do ảnh hưởng của xử lý nền đất yếu.

Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến thiết kế, dự toán và lựa chọn nhà thầu cho các hạng mục thuộc hệ thống giao thông thông minh, thu phí điện tử không dừng và kiểm soát tải trọng xe cũng cần sớm hoàn tất để triển khai thi công đồng bộ, đảm bảo đưa vào khai thác cùng thời điểm với các hạng mục chính của dự án.

Về quản lý chất lượng, cơ quan chuyên môn đề nghị chủ đầu tư chỉ đạo các đơn vị thi công, tư vấn giám sát nghiên cứu, bổ sung giải pháp thoát nước mưa tạm thời cho phần mặt đường phía trái tuyến hiện hữu trong thời gian chưa hoàn thiện các lớp kết cấu mặt đường.

Ngoài ra, các lớp kết cấu thi công thí điểm chưa đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hoặc ảnh hưởng đến công năng của các hạng mục khác cần được tháo dỡ. Đồng thời, công tác quan trắc, theo dõi lún tại các đoạn xử lý nền đất yếu phải được duy trì thường xuyên để kịp thời phát hiện và xử lý các phát sinh theo thẩm quyền.

Dự án mở rộng cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn có tổng chiều dài hơn 15km, tổng mức đầu tư hơn 1.875 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Theo phương án được duyệt, tuyến cao tốc sẽ được mở rộng từ 4 làn xe phân kỳ lên quy mô 6 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h.

Phi Long/VOV.VN
Tag: cao tốc Bắc Nam cao tốc Bắc - Nam Cao Bồ Mai Sơn Bộ Xây dựng Ninh Bình dự án giao thông tiến độ thi công an toàn giao thông đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông
Cao tốc Bắc - Nam từ Hà Nội đến Cà Mau có 21 trạm dừng nghỉ phục vụ dịp lễ 30/4
VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, người dân lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẽ được phục vụ bởi 21 trạm dừng nghỉ, điểm dừng xe có công trình dịch vụ công thiết yếu. Trong đó, trạm dừng nghỉ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết cùng một số trạm khác đã được đưa vào khai thác.

Vì sao nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung liên tục lỗi hẹn thông xe?
VOV.VN - Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam qua miền Trung tiếp tục lỗi hẹn thông xe dù đã cận ngày hoàn thành.

Mở rộng cao tốc Bắc - Nam: Cân nhắc nhiều kịch bản để tối ưu hiệu quả đầu tư
VOV.VN - Bộ Xây dựng yêu cầu đánh giá toàn diện nhu cầu vận tải và các kịch bản đầu tư nhằm lựa chọn phương án mở rộng cao tốc Bắc - Nam phía Đông, bảo đảm hiệu quả tài chính, khai thác đồng bộ và hạn chế tối đa vốn ngân sách Nhà nước.

