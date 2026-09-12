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Bộ Y tế chỉ đạo khẩn vụ 174 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế

Thứ Bảy, 17:51, 12/09/2026
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VOV.VN - Vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đã ghi nhận 174 người nhập viện, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm (Cục ATTP), Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế Thành phố Huế về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Theo đó Cục ATTP nhận được thông tin ngày 11/9/2026 trên địa bàn phường Phong Điền, thành phố Huế ghi nhận 47 trường hợp nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế và được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Đến chiều 12/9, theo VOV.VN, số ca nghi ngộ độc thực phẩm đã lên tới 174 trường hợp, trong đó 19 người đang điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền và 155 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

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Lãnh đạo thành phố Huế thăm hỏi công nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (Ảnh: Lê Hiếu/VOV-Miền Trung)

Để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý và hạn chế tối đa ảnh hưởng của tình trạng ngộ độc thực phẩm đến sức khỏe người dân, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế thành phố Huế khẩn trương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai chỉ đạo bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực cho bệnh nhân ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân; điều tra xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh bảo cho cộng đồng.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phải đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm, thực hiện nghiêm việc kiểm soát nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến, vận chuyển, bảo quản thực phẩm, kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm. Tuyên truyền cho người dân trong việc lựa trọn thực phẩm cũng như các cơ sở dịch vụ chế biến thực phẩm phục vụ các sự kiện đông người.

Cục ATTP yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung tại Chỉ thị số số 38/CT-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng ngừa ngộ độc thực phẩm; Công văn số 2236/BYT-ATTP ngày 1/4/2026 của Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm ở các bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học. Đồng thời báo cáo kết quả điều tra và xử lý sự cố về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

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174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế

VOV.VN - Đến chiều 12/9, thành phố Huế ghi nhận 174 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan công nhân Công ty Dệt may Scavi Huế. Các bệnh nhân đang được điều trị tại 2 cơ sở y tế; ngành Y tế thành phố Huế đã lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân.

 

Nguyễn Hà/VOV.VN
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