Ngỡ ngàng 5 thói quen ăn uống tưởng tốt cho sức khỏe lại khiến tuổi thọ sụt giảm

Thứ Năm, 14:00, 19/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tuổi thọ của con người chịu tác động lớn từ lối sống và chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Đôi khi, những thói quen ăn uống tưởng chừng như vô hại lại chính là "kẻ sát nhân thầm lặng" rút ngắn tuổi thọ. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống sai lầm mà bạn cần kiên quyết từ bỏ để bảo vệ sức khỏe bền vững.

Ăn quá nhiều muối và thực phẩm chế biến sẵn

Thói quen ăn mặn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các bệnh lý về huyết áp và tim mạch – "kẻ thù" số một của tuổi thọ. Khi cơ thể nạp quá nhiều natri, thận phải làm việc quá tải để đào thải, đồng thời gây tích tụ nước trong mạch máu làm tăng áp lực lên thành mạch. Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt xông khói hay đồ hộp không chỉ cung cấp lượng muối dư thừa mà còn chứa nhiều chất bảo quản gốc nitrat, làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày và suy giảm chức năng thận một cách nhanh chóng.

Lạm dụng đường tinh luyện và đồ uống có ga

Đường tinh luyện được mệnh danh là "cái chết trắng" trong chế độ dinh dưỡng hiện đại bởi khả năng gây viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể. Tiêu thụ quá nhiều đường từ bánh kẹo, trà sữa hay nước ngọt không chỉ dẫn đến béo phì mà còn gây ra tình trạng kháng insulin, tiền đề của bệnh tiểu đường tuýp 2 và các biến chứng nguy hiểm. Hơn thế nữa, đường còn thúc đẩy quá trình glycation (đường hóa), phá hủy collagen và elastin, khiến các cơ quan nội tạng và làn da bị lão hóa nhanh hơn so với tuổi thật.

ngo ngang 5 thoi quen an uong tuong tot cho suc khoe lai khien tuoi tho sut giam hinh anh 1
(Ảnh minh họa: VTC News)

Thói quen ăn quá no và ăn sát giờ đi ngủ

Ăn quá no, đặc biệt là vào buổi tối, tạo ra một áp lực khổng lồ lên hệ tiêu hóa và khiến cơ thể không có thời gian để tự phục hồi. Khi dạ dày bị lấp đầy quá mức, quá trình trao đổi chất bị chậm lại, dẫn đến tích tụ mỡ thừa và gây ra hội chứng trào ngược dạ dày thực quản (GERD). Việc ăn sát giờ ngủ còn khiến lượng đường huyết tăng cao trong lúc cơ thể cần nghỉ ngơi, làm gián đoạn giấc ngủ sâu – thời điểm vàng để cơ thể sản sinh hormone tăng trưởng và sửa chữa các tế bào bị tổn thương.

Bỏ qua chất xơ và rau củ quả tươi trong thực đơn

Một chế độ ăn nghèo nàn chất xơ là "tấm vé" dẫn đến các bệnh về tiêu hóa và suy giảm hệ miễn dịch. Rau xanh và trái cây không chỉ cung cấp vitamin mà còn chứa hàng ngàn hợp chất chống oxy hóa giúp tiêu diệt các gốc tự do – tác nhân gây đột biến tế bào và ung thư. Nếu thiếu đi chất xơ, hệ vi sinh đường ruột sẽ bị mất cân bằng, độc tố tích tụ lâu ngày trong đại tràng sẽ ngấm ngược vào máu, gây mệt mỏi mãn tính và làm suy yếu khả năng phòng vệ tự nhiên của cơ thể trước bệnh tật.

Ăn uống quá nhanh và không tập trung khi ăn

Trong nhịp sống hối hả, thói quen ăn vội vàng hoặc vừa ăn vừa xem điện thoại đang tàn phá sức khỏe của rất nhiều người trẻ. Khi bạn nhai không kỹ, thức ăn xuống dạ dày dưới dạng thô khiến hệ tiêu hóa phải làm việc gấp đôi công suất, dễ dẫn đến đau dạ dày và viêm loét. Ngoài ra, việc ăn không tập trung làm não bộ chậm nhận tín hiệu "no" từ dạ dày, khiến bạn vô thức nạp vào lượng thức ăn nhiều hơn mức cần thiết, gây gánh nặng cho gan và quá trình chuyển hóa năng lượng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Chạy 30 phút buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

VOV.VN - Đi bộ và chạy đều dễ thực hiện, hợp với cả trẻ lẫn già, nam lẫn nữ, nhưng chạy bộ 30 phút vào buổi sáng hay đi bộ 60 phút buổi tối tốt cho sức khỏe hơn?

Cà gai leo giải độc gan nhưng nhóm người này tuyệt đối không uống

VOV.VN - Cà gai leo được nhiều người dùng để hỗ trợ giải độc gan, nhưng một số người cần thận trọng hoặc tránh sử dụng.

Ngày “đèn đỏ” nên ăn gì, kiêng gì để cơ thể dễ chịu hơn?

VOV.VN - Trong những ngày kinh nguyệt, nhiều phụ nữ gặp phải các triệu chứng như đau bụng, đau đầu, đầy hơi hay mệt mỏi. Lựa chọn thực phẩm phù hợp có thể giúp giảm bớt khó chịu và giúp cơ thể dễ chịu hơn trong những ngày “đèn đỏ”.

