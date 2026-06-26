“Bữa ăn 0 đồng” tiếp sức người dân làm thủ tục hành chính tại Cần Thơ

Hoạt động ý nghĩa này không chỉ góp phần chia sẻ, hỗ trợ người dân mà còn tạo không khí thân thiện, gần gũi, động viên người dân tích cực tham gia thực hiện các thủ tục hành chính trên nền tảng số

Ngay từ sáng sớm, nhiều hội viên phụ nữ đã có mặt để chuẩn bị nguyên liệu. Những phần ăn tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ đối với cộng đồng.

Nhiều bà con phấn khởi nhận suất ăn sáng 0 đồng

Trung tá Nguyễn Thị Kiều, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Công an xã Liêu Tú, cho biết: “ Chị em phụ nữ chung tôi thức từ sớm, khoảng 2-3 giờ sáng để đi chợ và chuẩn bị các nguyên liệu nấu nướng. Như vậy mới kịp những suất ăn vừa thơm ngon, hợp vệ sinh phục vụ bà con. Trong quá trình tham gia thì chị em rất là vui và hăng hái, cùng chung tay chuẩn bị từ khâu nguyên liệu, rồi chế biến và vô hộp, rồi trao tận tay cho người dân".

Mỗi người một việc, các phần ăn sáng nhanh chóng được hoàn thành để kịp thời trao tận tay người dân. Bà Phan Thị Bích Liên, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú, chia sẻ: "Khối lượng bà con đến làm các thủ tục giấy tờ rất là đông nên một số trường hợp là bà con đôi khi phải chờ đợi trong một thời gian dài để làm các thủ tục hành chính. Nhận thấy tình hình thực tế đó, Chi hội Phụ nữ Công an đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú tổ chức bữa ăn 0 đồng, nhằm chia sẻ trong khoảng thời gian bà con chờ đợi giải quyết các thủ tục hành chánh."

Các chị em phụ nữ khẩn trương chuẩn bị những suất ăn sáng hỗ trợ bà con đến làm thủ tục hành chính

Kinh phí thực hiện mô hình được vận động từ các nguồn xã hội hóa, tất cả đều hướng đến tinh thần tương thân tương ái, vì nhân dân phục vụ. Mỗi đợt tổ chức, các đơn vị hỗ trợ từ 100 đến 150 suất ăn như bún bì, bánh mì, cháo cùng nước uống miễn phí.

Người dân khi đến làm căn cước công dân, cập nhật thông tin hoặc kích hoạt tài khoản VNeID đều được đón tiếp chu đáo, nhận những phần ăn sáng miễn phí trong thời gian chờ đợi làm thủ tục.

Bà con dùng bửa ăn 0 đồng trong thời gian chờ là thủ tục hành chính

Bà Thạch Thị Ny, ở xã Liêu Tú, vui mừng cho biết: “Tôi đến đây là thủ tục hành chính được các cháu cho phần ăn sáng, tôi rất vui. Các cháu phục vụ tận tình lắm.”

Còn cháu Trà Huỳnh Lập, 11 tuổi, được bà đưa đến làm căn cước công dân, chia sẻ: “Con chưa ăn sáng, đến đây được các cô cho ăn cháo miễn phí và được làm căn cước công dân nữa.”

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các hội viên phụ nữ còn tích cực hướng dẫn người dân đăng ký, kích hoạt, tích hợp giấy tờ và sử dụng ứng dụng VNeID, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cộng đồng.

Trao những suất ăn miễn phí cho bà con

Theo lãnh đạo Công an xã Liêu Tú, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận hàng trăm người dân đến làm căn cước công dân và kích hoạt tài khoản định danh điện tử, không chỉ ở xã Liêu Tú mà còn từ các địa phương lân cận.

Với mô hình “Bữa ăn 0 đồng” là một trong những hoạt động thiết thực, phát huy vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong tham gia cải cách hành chính, đồng hành cùng lực lượng Công an thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phục vụ nhân dân.

Trung tá Nguyễn Thị Kiều cho biết thêm: "Tuy rằng những phần quà có giá trị không lớn, nhưng chứa đựng rất nhiều tình cảm của chị em phụ nữ đã rất tận tâm, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Trong thời gian tới chúng tôi mong rằng tiếp tục có nhiều nhà tài trợ, các đơn vị tổ chức tiếp tục luôn ủng hộ, đồng hành cùng hoạt động đầy ý nghĩa như thế này."

Niềm vui của bà con trước sự quan tâm của chi em Phụ nữ Công an xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Liêu Tú

Những suất ăn sáng miễn phí, những chai nước suối hay những lời hướng dẫn tận tình tuy giản dị nhưng đã góp phần lan tỏa tinh thần chung tay phục vụ nhân dân. Qua đó, tạo thêm động lực để người dân tích cực tham gia Chiến dịch 60 ngày đêm, thực hiện đạt kế hoạch kích hoạt và tích hợp thông tin trên VNeID mức 2, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn./.