Trường nội trú mở thêm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên Đắk Lắk

Những ngôi trường mới rút ngắn đường đến lớp

Tại khu vực biên giới xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, niềm vui ngày tựu trường hiện hữu trong câu chuyện của em H Nghệ Knul, học sinh lớp 7 ở buôn Đrang Phốk. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nhà cách trường hơn 20 km. Căn nhà sàn đơn sơ cũng chưa có một góc học tập đầy đủ. Có những thời điểm, H Nghệ phải tạm dừng việc học để phụ giúp gia đình. Thế nhưng, cô bé vẫn giữ một ước mơ giản dị: được học chữ, sau này trở thành cô giáo để dạy những em nhỏ trong buôn. Năm nay, ước mơ ấy có thêm một điểm tựa khi H Nghệ được học tập, ăn ở tại Trường phổ thông nội trú liên cấp mới xây dựng.

"Vì tương lai phía trước con muốn đi học. Ước mơ của con là được làm cô giáo, để dạy học các bạn trong buôn tốt hơn", H Nghệ Knul nói.

Nhiều gia đình ở vùng giáp biên giới và biên giới Đắk Lắk hoàn cảnh còn khó khăn, nguy cơ học sinh bỏ học cao.

Tại các buôn làng vùng biên giới, giáp biên giới Đắk Lắk, việc đưa trẻ đến trường vẫn là nỗi lo của nhiều gia đình. Kinh tế khó khăn, nhà cách xa trường, giao thông cách trở, nhất là mùa mưa, khiến hành trình đến lớp thêm gian nan và nguy cơ bỏ học vẫn hiện hữu.

Trong bối cảnh đó, các trường phổ thông nội trú liên cấp đang mở ra cơ hội mới cho học sinh vùng khó. Không chỉ có trường lớp khang trang, các em còn được ăn, ở và sinh hoạt tập trung, giúp rút ngắn khoảng cách đến trường, đồng thời giảm gánh nặng cho gia đình.

Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ea Rốk, xã Ea Rốk, là 1 trong 4 trường nội trú mới tại tỉnh Đắk Lắk được đưa vào sử dụng trong năm học 2026-2027.

Năm học 2026-2027, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Rvê, xã Ia Rvê chính thức đi vào hoạt động. Trường được xây dựng trên diện tích hơn 51.000 m², tổng mức đầu tư hơn 126 tỷ đồng, với đầy đủ phòng học, khu nội trú, bếp ăn và các công trình phục vụ sinh hoạt. Ông Hồ Sỹ Cát, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng dạy và học ở vùng biên.

"Đây là điều kiện rất là thuận lợi cho thầy và trò của nhà trường. Và đặc biệt đối với các em học sinh lại có cơ hội được học tập, giúp cho các em thu hẹp được khoảng cách vùng miền, tạo ra kết nối trên biên giới để giúp cho bà con nhân dân ở trên biên giới này yên tâm sản xuất", ông Hồ Sỹ Cát chia sẻ.

Trường nội trú vùng biên Đắk Lắk tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học.

Thầy cô đồng hành cùng học sinh vùng biên

Tại xã giáp biên giới Ea Rốk, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ea Rốk cũng được đầu tư xây dựng với tổng mức vốn 150 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Bộ Quốc phòng. Trường có quy mô 18 lớp, gồm 10 lớp tiểu học và 8 lớp THCS; năm học này đón khoảng 530 học sinh cùng 30 cán bộ, giáo viên.

Đối tượng được quan tâm là học sinh vùng khó, đặc biệt con em đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo và những em ở xa trường. Có con theo học tại đây, ông Văn Thanh Hải, ở buôn Mthal, xã Ea Rốk, ghi nhận sự quan tâm của nhà trường và chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị cho năm học mới:

"Năm học mới, nhà trường cũng như các cấp chính quyền địa phương hỗ trợ cấp sách miễn phí, thứ hai là được miễn giảm hoàn toàn học phí. Là một người ở địa phương thì tôi thấy là nhà trường rất là quan tâm sát sao đến tất cả các em không những là những học sinh nghèo mà còn có những học sinh cận nghèo, những học sinh khó trong địa phương nữa", ông Văn Thanh Hải nói.

Thầy và trò Trường phổ thông nội trú tiểu học và THCS Ea Rốk tập văn nghệ để biểu diễn trong ngày khai giảng.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ cùng các chính sách hỗ trợ học tập, ăn ở đang tạo thêm điều kiện để học sinh vùng biên duy trì việc học. Tuy nhiên, để mô hình trường nội trú phát huy hiệu quả, vai trò của đội ngũ giáo viên rất quan trọng.

Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, giá trị của trường nội trú không chỉ ở những dãy phòng học mới, mà quan trọng hơn là tạo môi trường để học sinh vùng khó được học tập lâu dài, hạn chế nguy cơ bỏ học. Với mô hình này, giáo viên không chỉ dạy học mà còn đồng hành cùng học sinh trong sinh hoạt, rèn luyện kỹ năng, hình thành nếp sống. Đặc biệt, với học sinh dân tộc thiểu số, sự gần gũi, thấu hiểu và tôn trọng đặc điểm văn hóa, hoàn cảnh từng em sẽ giúp các em tự tin hòa nhập.

"Nơi để các em có thể sinh hoạt văn hóa, rồi là điểm để kết nối giữa nhà trường và cộng đồng để xây dựng nên một môi trường giáo dục tốt nhất và đáp ứng được yêu cầu là giáo dục toàn diện, góp phần đảm bảo cái nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thứ hai nữa là cũng đảm bảo được an sinh xã hội", bà Xuân thông tin.

Trong năm học mới, những ngôi trường nội trú liên cấp đang giúp trẻ em vùng biên Đắk Lắk rút ngắn khoảng cách đến trường, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và có thêm điều kiện học tập, rèn luyện. Từ những ngôi trường mới, một hành trình mới đang mở ra, gieo thêm hy vọng về tương lai cho những học sinh nơi biên cương.