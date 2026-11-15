Bữa cơm đại đoàn kết ở buôn làng của tỉnh Đắk Lắk

Rộn ràng bữa cơm chung ở buôn làng

Từ sáng sớm, nhà văn hóa cộng đồng buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk đã rộn tiếng nói cười. Hai bên lối vào, chị em trong trang phục truyền thống Ê Đê, áo dài nhiều màu sắc đứng đón khách. Các nghệ nhân chỉnh chiêng, ôn lại những bài chiêng quen thuộc. Dưới những tán cây, bà con cùng chuẩn bị nguyên liệu nấu bữa cơm chung.

Có mặt từ 7 giờ, bà H Bing Byă cùng mọi người chế biến những món ăn quen thuộc của người Ê Đê. Hoa chuối nấu cà đắng, vếch bò, thịt nướng, canh bột, đu đủ giã… đều là những món bà con vẫn làm trong gia đình, hôm nay được chuẩn bị để mời cả buôn.

Mọi người dân cùng tập hợp tại nhà cộng đồng để chuẩn bị nấu bưa cơm đại đoàn kết.

Bà H Bing Byă chia sẻ: “Hôm nay cũng vui lắm, lâu lâu mới có dịp công việc chung của buôn làng như thế này, nên là dù đang mùa vụ hái cà phê bận rộn nhưng chúng tôi cũng tranh thủ sắp xếp rủ nhau cùng đến phụ việc trong ngày hội”.

Bữa cơm được chuẩn bị bằng sự đóng góp của nhiều gia đình. Người mang gạo, người góp mắm muối, rau hái trong vườn nhà. Năm nay, ngoài nguồn hỗ trợ 10 triệu đồng của tỉnh, nhiều làng buôn còn được địa phương hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa.

Nhiều nguyên liệu thực phẩm được hái từ vườn nhà của bà con trong buôn làng.

Ông Y KLê Xuân Niê, Trưởng buôn Ky cho biết: “Tập thể bà con nhân dân buôn Ky ai có gạo thì mang gạo, ai có ít mắm muối, đồ này kia cũng đem qua đây góp chung, rau thì trồng ở nhà hái đem đến, còn nguồn thực phẩm thì mỗi người một ít. UBND phường rất quan tâm, đã ủng hộ từ nguồn xã hội hóa là 5 triệu đồng. Nguồn lực bài bản hơn so với mọi năm để tổ chức ngày hội Đại đoàn kết đông đủ, vui tươi. Có thêm kinh phí, bà con có điều kiện chuẩn bị ngày hội chu đáo hơn”.

Cùng với những món ăn truyền thống, làn điệu ei rei, nhịp chiêng, điệu múa xoang góp thêm niềm vui cho ngày hội. Bà con có dịp giới thiệu văn hóa dân tộc mình, gặp gỡ những người hàng xóm giữa mùa vụ bận rộn.

Từ sáng sớm, các nghệ nhân đã vui vẻ chuẩn bị chỉnh chiêng, ôn lại bài chiêng truyền thống.

Với ông Đặng Văn Biên, 78 tuổi, hơn chục năm sống ở buôn Ky là chừng ấy thời gian ông gắn bó với bà con nơi đây. Điều ông quý là nếp sống thuận hòa, gần gũi và mong buôn tiếp tục giữ được sự đồng lòng ấy.

“Tôi cũng mong muốn rằng là buôn Ky mình làm sao duy trì được như thế này, sự đoàn kết, gắn bó đồng lòng với nhau, cùng xây dựng buôn làng phát triển”, ông Đặng Văn Biên bộc bạch.

Ngày hội đại đoàn kết - kết nối văn hóa, lan tỏa giá trị cộng đồng

Buôn Ky hiện có hơn 1.000 hộ với trên 4.300 nhân khẩu, hơn một nửa là người Ê Đê. Người dân thuộc nhiều dân tộc, tôn giáo cùng sinh sống. Những hoạt động chung của buôn là dịp để bà con thêm hiểu nhau, gìn giữ nếp sống và chia sẻ những nét văn hóa của mình.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy phường Thành Nhất nhìn nhận, sự tham gia của người dân trong ngày hội còn là cơ sở để buôn duy trì các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống.

“Bà con đã trổ tài để nấu những món ăn truyền thống và rất là đặc trưng của đồng bào và cũng đây là cũng một cái nền tảng để trong thời gian tới là buôn sẽ tổ chức các hoạt động để tuyên truyền, quảng bá những cái nét đặc sắc văn hóa của dân tộc mình”, ông Nguyễn Thanh Liêm khẳng định.

Mâm cơm tươm tất với những món ăn quen thuộc của bà con, được mọi người cùng nấu và cùng thưởng thức.

Những ngày này, nhiều thôn, buôn, tổ dân phố ở Đắk Lắk cũng tổ chức bữa cơm chung trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo chủ trương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ngày 5/11, mỗi khu dân cư được hỗ trợ 10 triệu đồng tổ chức “Bữa cơm đại đoàn kết”. Khoản hỗ trợ có ý nghĩa thiết thực với những nơi đời sống còn khó khăn. Bữa cơm tạo thêm thời gian để bà con ngồi lại, trao đổi những chuyện thường ngày, chia sẻ với nhau nhiều hơn.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ: “Việc hỗ trợ cho mỗi khu dân cư 10 triệu đồng không phải là con số lớn nhưng hết sức có ý nghĩa và kịp thời trong một bối cảnh như hiện nay, đặc biệt là đối với những khu vực khó khăn, vùng biên giới hay khu dân cư của người đồng bào dân tộc thiểu số còn rất nhiều khó khăn, để cho mọi người có dịp để quây quần với nhau, trao đổi tâm sự và chia sẻ những vấn đề của đời sống của mình một cách sâu sắc hơn”.

Ngày hội đại đoàn kết dân tộc là dịp cả buôn làng cùng gặp gỡ, hỏi han, trò chuyện.

Giữa mùa vụ cuối năm, bà con các buôn làng dành một buổi cùng lo việc chung, mang theo gạo, rau và những món ăn quen thuộc của gia đình. Sự góp sức ấy làm nên bữa cơm ngày hội. Còn những cuộc chuyện trò là dịp để người cùng thôn, cùng buôn hiểu thêm chuyện nhà nhau, biết ai đang cần được hỏi han, chia sẻ.

Video Ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Buôn Ky, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.