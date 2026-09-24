Bùn đất đỏ tràn xuống Quốc lộ 55 ở Lâm Đồng
VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến lượng lớn bùn đất đỏ từ đồi cao tràn xuống Quốc lộ 55, đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, phủ kín mặt đường, gây cản trở giao thông.
Ngày 24/9, mưa lớn khiến bùn đất đỏ từ đồi cao chảy tràn xuống Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. Lớp bùn phủ kín đoạn đường dài khoảng 200m, dày từ 0,3-0,4m, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Lực lượng công an, quân sự xã Bảo Lâm 3 phối hợp cùng người dân khẩn trương cào dọn, giải phóng bùn đất, bảo đảm an toàn giao thông. Đến trưa cùng ngày, lớp bùn đỏ trên mặt đường cơ bản được xử lý.
Quốc lộ 55 là một trong những tuyến giao thông kết nối Lâm Đồng với TP.HCM. Từ cuối năm 2025 đến nay, đoạn qua thôn Đoàn Kết thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Cuối tháng 8 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công công trình chống ngập tại khu vực này với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.