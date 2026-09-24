Bùn đất đỏ tràn xuống Quốc lộ 55 ở Lâm Đồng

Ngày 24/9, mưa lớn khiến bùn đất đỏ từ đồi cao chảy tràn xuống Quốc lộ 55, đoạn qua thôn Đoàn Kết, xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. Lớp bùn phủ kín đoạn đường dài khoảng 200m, dày từ 0,3-0,4m, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Máy xúc được huy động thu dọn bùn đất đỏ tràn lấp mặt đường Quốc lộ 55, đoạn qua xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng, sau mưa lớn.

Lực lượng công an, quân sự xã Bảo Lâm 3 phối hợp cùng người dân khẩn trương cào dọn, giải phóng bùn đất, bảo đảm an toàn giao thông. Đến trưa cùng ngày, lớp bùn đỏ trên mặt đường cơ bản được xử lý.

Quốc lộ 55 là một trong những tuyến giao thông kết nối Lâm Đồng với TP.HCM. Từ cuối năm 2025 đến nay, đoạn qua thôn Đoàn Kết thường xuyên bị ngập khi mưa lớn. Cuối tháng 8 vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã khởi công công trình chống ngập tại khu vực này với tổng kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng.