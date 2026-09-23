Lâm Đồng khẩn trương ứng phó mưa lũ, không để người dân thiếu đói

UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các xã, phường và đặc khu Phú Quý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, kịp thời cảnh báo đến người dân; rà soát, cắm biển cảnh báo và kiên quyết di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Mưa lớn khiến hàng chục căn nhà tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng bị ngập, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Đối với các địa bàn chịu ảnh hưởng nặng như Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Quảng Khê, Đam Rông 2 và Quảng Sơn, tỉnh yêu cầu khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận các vùng ngập sâu, chia cắt, cung cấp kịp thời lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Đồng thời, tổ chức canh gác, tuyệt đối không để người dân qua lại các ngầm tràn, khu vực ngập sâu hoặc có nguy cơ sạt lở.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, đôn đốc công tác phòng, chống thiên tai, tổng hợp thiệt hại và tham mưu phương án hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Mưa lũ làm hư hỏng, cuốn trôi cầu dân sinh tại xã Quảng Khê, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, từ ngày 20 đến 23/9, mưa lũ làm 59 căn nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng; hơn 1.054 ha cây trồng bị ngập úng, trong đó riêng xã Hàm Kiệm có khoảng 400 ha thanh long ngập sâu từ 0,5-1m. Nhiều cầu dân sinh, tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở. Mới nhất, đèo Gia Bắc trên Quốc lộ 28 tiếp tục sạt lở tại Km51, đất đá tràn lấp mặt đường, gây gián đoạn giao thông. Chưa ghi nhận thiệt hại về người, tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 8 tỷ đồng.

Khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo từ chiều tối 23 đến 25/9, Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-110mm, có nơi trên 180mm. Nguy cơ ngập lụt tại vùng trũng thấp, sạt lở đất ở khu vực địa hình dốc, nền địa chất yếu tiếp tục ở mức cao.