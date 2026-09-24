Đèo Gia Bắc trên QL28 đã thông nhưng cấm phương tiện qua lại

Ngày 24/9, chính quyền xã Sơn Điền cho biết, lực lượng chức năng và đơn vị thi công đã cơ bản thu dọn đất đá tại vị trí sạt lở Km51 trên đèo Gia Bắc, khơi thông mặt đường.

Người dân địa phương di chuyển khó khăn qua khu vực sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28, đoạn qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng.

Tuy nhiên, do thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở vẫn còn, chính quyền địa phương phối hợp với đơn vị thi công cắm biển cấm, không cho người và phương tiện lưu thông qua lại tuyến đèo để bảo đảm an toàn.

Lãnh đạo xã Sơn Điền kiểm tra các điểm sạt lở trên đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28.

Trước đó, ngày 23/9, mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đổ xuống mặt đường tại Km51, gây ách tắc giao thông. Đây là vị trí đang được thi công khắc phục sạt lở theo lệnh xây dựng công trình khẩn cấp của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đơn vị thi công huy động máy móc thu dọn đất đá, khơi thông mặt đường tại vị trí sạt lở trên đèo Gia Bắc.

Người dân và các phương tiện cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng, không tự ý đi qua khu vực đang cấm để tránh nguy hiểm.