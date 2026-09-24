English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Thứ Năm, 16:05, 24/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ đêm 23 đến sáng 24/9, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nhiều nơi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng nhận định trong 6 giờ tới tại nhiều khu vực trong tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở, sụt lún đất trên sườn dốc, đường đèo, ta luy dương các tuyến giao thông.

Các khu vực ở tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong 6 giờ tới được xác định khu vực ven sông Đa Nhim, ta luy ven quốc lộ 1; Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B đoạn km 45+300, đèo Đa Mi trên quốc lộ 55; khu vực ven sông Phan, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; khu vực ven sông Cam Ly, sông Đạ Dâng; đường Trường Sơn Đông; Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, đường ĐT 722 thuộc xã Đam Rông 4…

lam Dong tiep tuc canh bao lu quet, sat lo dat tai nhieu khu vuc hinh anh 1
Tiếp cận một khu dân cư bị ngập sâu ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Sáng nay (24/9) một số địa phương như: phường Bình Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Hàm Thắng… đã cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, do lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng, từ đêm 23/9 đơn vị tăng lưu lượng xả tràn hồ Sông Quao với lưu lượng từ 50 - 120 m³/s nhằm bảo đảm an toàn công trình tạo dung tích phòng lũ và góp phần giảm lũ cho hạ du.

lam Dong tiep tuc canh bao lu quet, sat lo dat tai nhieu khu vuc hinh anh 2
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, chính quyền các xã, phường ở Lâm Đồng đang tiếp tục tăng cường công tác ứng phó, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các điểm nguy cơ sạt lở và tránh đến các khu vực ngập sâu.

1_97.jpg

Nhiều điểm sạt lở trên Quốc lộ 28B ở Lâm Đồng

VOV.VN - Lực lượng chức năng xã Phan Sơn (khu vực huyện Bắc Bình, Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng đã có mặt tại đoạn sạt lở trên Quốc lệ 28B, đặt cảnh báo, phân luồng giao thông và xử lý đất, đá tràn xuống đường.

Khoa Điềm/VOV-Tây Nguyên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28
Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này.

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

Lâm Đồng cấm phương tiện qua lại sau khi sạt lở đèo Gia Bắc trên QL28

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến khối lượng lớn đất đá từ taluy dương đèo Gia Bắc, Quốc lộ 28 qua xã Sơn Điền, tỉnh Lâm Đồng tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông, gây khó khăn cho việc khắc phục sạt lở đang được tiến hành ngay tại vị trí này.

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng
Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

Mưa lũ, sạt lở diễn biến phức tạp, nhiều khu dân cư bị chia cắt tại Lâm Đồng

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở, sụt lún đất tại nhiều địa phương ở Lâm Đồng, khiến nhà cửa hư hỏng, cầu đường bị chia cắt, nhiều hộ dân phải sơ tán khẩn cấp. Không chỉ đe dọa khu dân cư, nguy cơ sạt lở còn hiện hữu trên các tuyến giao thông, đường đèo, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và du khách.

Lâm Đồng chủ động ứng phó trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm
Lâm Đồng chủ động ứng phó trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm

VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng trong hơn 20 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trước dự báo đêm nay tiếp tục có mưa và 32 xã, phường đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, chính quyền các địa phương đang chủ động triển khai công tác ứng phó.

Lâm Đồng chủ động ứng phó trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm

Lâm Đồng chủ động ứng phó trước nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong đêm

VOV.VN - Tại tỉnh Lâm Đồng trong hơn 20 giờ qua, nhiều khu vực đã có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trước dự báo đêm nay tiếp tục có mưa và 32 xã, phường đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, chính quyền các địa phương đang chủ động triển khai công tác ứng phó.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục