Lâm Đồng tiếp tục cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Các khu vực ở tỉnh Lâm Đồng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở, sụt lún đất trong 6 giờ tới được xác định khu vực ven sông Đa Nhim, ta luy ven quốc lộ 1; Đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B đoạn km 45+300, đèo Đa Mi trên quốc lộ 55; khu vực ven sông Phan, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây; khu vực ven sông Cam Ly, sông Đạ Dâng; đường Trường Sơn Đông; Khu tái định cư Đưng K’Nớ 5, đường ĐT 722 thuộc xã Đam Rông 4…

Tiếp cận một khu dân cư bị ngập sâu ở phường Bình Thuận, tỉnh Lâm Đồng.

Mưa lớn kéo dài từ đêm qua đã khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở phía Đông tỉnh Lâm Đồng bị ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Sáng nay (24/9) một số địa phương như: phường Bình Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Hàm Thắng… đã cho học sinh tạm nghỉ học để đảm bảo an toàn.

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cho biết, do lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng, từ đêm 23/9 đơn vị tăng lưu lượng xả tràn hồ Sông Quao với lưu lượng từ 50 - 120 m³/s nhằm bảo đảm an toàn công trình tạo dung tích phòng lũ và góp phần giảm lũ cho hạ du.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn.

Trước tình hình mưa lũ, sạt lở đất còn diễn biến phức tạp, chính quyền các xã, phường ở Lâm Đồng đang tiếp tục tăng cường công tác ứng phó, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại qua các điểm nguy cơ sạt lở và tránh đến các khu vực ngập sâu.