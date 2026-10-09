English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cá chết ven biển Quảng Trị: Chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân do môi trường nước

Thứ Sáu, 15:51, 09/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị đã công bố kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ tại xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) sau khi xảy ra hiện tượng thủy sản chết bất thường tại khu vực này.

 

Kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ do Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị lấy trong buổi kiểm tra ngày 3/10 cho thấy, tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực biển Đá Nhảy (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) cho thấy, các thông số phân tích trong cả 4 đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn nêu trên.

Từ kết quả quan trắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định, chưa đủ cơ sở xác định cá chết do môi trường nước gây ra. Hiện tượng cá chết chỉ ghi nhận đối với cá mòi, xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn. Với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng cũng chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.

ca chet ven bien quang tri chua du co so xac dinh nguyen nhan do moi truong nuoc hinh anh 1
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu điều tra nguyên nhân cá chết

Từ ngày 1/10 đến ngày 8/10, không phát hiện tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ biển tại xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng không ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển.

Để giảm thiểu và khắc phục hiện tượng thủy sản chết dạt bờ biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đề nghị UBND xã Đông Trạch, UBND xã Bắc Trạch, các xã, phường, đặc khu ven biển tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không hoạt động nghề cấm, sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.

Đối với các đơn vị liên quan thuộc Sở, khi có thông tin thủy sản chết trôi dạt vào bờ biển, cần kịp thời phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý và lấy mẫu phân tích nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam hỗ trợ địa phương xác định chính xác nguyên nhân gây hiện tượng thủy sản chết.

ca chet ven bien quang tri chua du co so xac dinh nguyen nhan do moi truong nuoc hinh anh 2
Cá chết dạt vào bờ biển 2 xã Bắc Trạch và Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

Như tin đã đưa, từ đêm 30/9 đến trưa 1/10, xuất hiện cá chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch. Tình trạng cá chết dạt vào kéo dài khoảng 1,5 km dọc bờ biển, số lượng ước tính hơn 100 kg, chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15-17 cm. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đông Trạch và UBND xã Bắc Trạch đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp cá chết, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Ngày 3/10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã làm việc với UBND xã Bắc Trạch, UBND xã Đông Trạch và kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 3 vị trí có cá chết, mỗi vị trí khoảng 10-20 con, kích thước khoảng 15-17 cm; cá đã phân hủy. Đoàn không phát hiện cá mới chết dạt vào bờ biển, không ghi nhận cá chết còn nguyên con hoặc cá chết trôi nổi tại khu vực nước ven bờ.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô, Hà Nội bốc mùi tanh hôi nồng nặc
Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô, Hà Nội bốc mùi tanh hôi nồng nặc

VOV.VN - Cá chết nổi trên mặt hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô, dạt vào ven bờ khiến khu vực xung quanh bốc mùi tanh, hôi nồng nặc.

Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô, Hà Nội bốc mùi tanh hôi nồng nặc

Cá chết nổi trắng hồ Công viên Nghĩa Đô, Hà Nội bốc mùi tanh hôi nồng nặc

VOV.VN - Cá chết nổi trên mặt hồ điều hòa Công viên Nghĩa Đô, dạt vào ven bờ khiến khu vực xung quanh bốc mùi tanh, hôi nồng nặc.

Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi
Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Về nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo nhận định ban đầu.

Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

VOV.VN - Về nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi vừa có báo cáo nhận định ban đầu.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), bốc mùi hôi
Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), bốc mùi hôi

VOV.VN - Nhiều loại cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Cá chết tập trung tại các khu vực nước cạn, đang phân hủy và bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân ven sông.

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), bốc mùi hôi

Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), bốc mùi hôi

VOV.VN - Nhiều loại cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc, đoạn qua phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi. Cá chết tập trung tại các khu vực nước cạn, đang phân hủy và bốc mùi hôi tanh, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân ven sông.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục