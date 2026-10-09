Cá chết ven biển Quảng Trị: Chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân do môi trường nước

Kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ do Trung tâm Quan trắc Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị lấy trong buổi kiểm tra ngày 3/10 cho thấy, tất cả các thông số phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép. Bên cạnh đó, kết quả quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại khu vực biển Đá Nhảy (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) cho thấy, các thông số phân tích trong cả 4 đợt quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo quy chuẩn nêu trên.

Từ kết quả quan trắc, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị nhận định, chưa đủ cơ sở xác định cá chết do môi trường nước gây ra. Hiện tượng cá chết chỉ ghi nhận đối với cá mòi, xảy ra cục bộ trong thời gian ngắn. Với hiện trạng thực tế và thông tin thu thập được tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng cũng chưa đủ cơ sở xác định nguyên nhân cá chết do bệnh truyền nhiễm.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu điều tra nguyên nhân cá chết

Từ ngày 1/10 đến ngày 8/10, không phát hiện tình trạng cá biển chết trôi dạt vào bờ biển tại xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch. Các địa phương khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cũng không ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ biển.

Để giảm thiểu và khắc phục hiện tượng thủy sản chết dạt bờ biển, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị đề nghị UBND xã Đông Trạch, UBND xã Bắc Trạch, các xã, phường, đặc khu ven biển tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản ở vùng biển ven bờ; tuyên truyền, hướng dẫn người dân không hoạt động nghề cấm, sử dụng ngư cụ cấm trong khai thác thủy sản.

Đối với các đơn vị liên quan thuộc Sở, khi có thông tin thủy sản chết trôi dạt vào bờ biển, cần kịp thời phối hợp với địa phương tổ chức kiểm tra, xử lý và lấy mẫu phân tích nếu có. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị cũng đề nghị Trung tâm nghiên cứu Môi trường và Bệnh thủy sản miền Bắc - Viện Khoa học Thủy sản Việt Nam hỗ trợ địa phương xác định chính xác nguyên nhân gây hiện tượng thủy sản chết.

Cá chết dạt vào bờ biển 2 xã Bắc Trạch và Đông Trạch, tỉnh Quảng Trị

Như tin đã đưa, từ đêm 30/9 đến trưa 1/10, xuất hiện cá chết dạt vào bờ biển xã Đông Trạch và xã Bắc Trạch. Tình trạng cá chết dạt vào kéo dài khoảng 1,5 km dọc bờ biển, số lượng ước tính hơn 100 kg, chủ yếu là cá mòi, kích thước khoảng 15-17 cm. Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Đông Trạch và UBND xã Bắc Trạch đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn người dân thu gom, chôn lấp cá chết, không sử dụng làm thực phẩm; đồng thời báo cáo các cơ quan chức năng phối hợp xử lý.

Ngày 3/10, đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã làm việc với UBND xã Bắc Trạch, UBND xã Đông Trạch và kiểm tra thực tế tại khu vực xảy ra hiện tượng cá chết. Tại thời điểm kiểm tra, đoàn phát hiện 3 vị trí có cá chết, mỗi vị trí khoảng 10-20 con, kích thước khoảng 15-17 cm; cá đã phân hủy. Đoàn không phát hiện cá mới chết dạt vào bờ biển, không ghi nhận cá chết còn nguyên con hoặc cá chết trôi nổi tại khu vực nước ven bờ.