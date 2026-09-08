Cá chết hàng loạt trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi), bốc mùi hôi

Những ngày gần đây, cá chết hàng loạt xảy ra trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Cá chết nhiều tại các bãi bồi ven sông, nhất là những hố trũng, rãnh cát còn đọng nước. Cá chết chủ yếu là rô phi, cá chép, cá trắm. Ngoài ra còn có cua, tôm, lươn, ốc và một số loài thủy sản khác.

Cá chết nhiều ngày đang phân hủy, bốc mùi hôi tanh nồng nặc. Người dân sống gần khu vực này lo ngại tình trạng cá chết tiếp tục tăng khi mực nước sông rút xuống.

Các loại cá chết bốc mùi hôi thối

Theo người dân, hiện một số hố trũng và rãnh cát trên bãi bồi vẫn còn nước, nhiều cá vẫn sống. Khi nước tiếp tục rút, số cá mắc lại tại các khu vực này có thể sẽ chết thêm.

Lãnh đạo phường Trương Quang Trọng đã nắm được tình trạng cá chết trên sông Trà Khúc và cử lực lượng kiểm tra, đồng thời xử lý tình trạng ô nhiễm, mùi hôi ảnh hưởng khu dân cư.

Lượng cá chết rất nhiều

Trước đó, ngày 7/7, đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc được vận hành tích nước, chạy thử đồng bộ các thiết bị công trình. Sau khi vận hành, nước sông Trà Khúc dâng cao tạo cảnh quan hai bên bờ sông sau nhiều năm khô hạn. Ngày 5/9, đơn vị vận hành đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc đã tiến mở các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu, đưa dòng chảy về trạng thái tự nhiên.

Một số khu vực còn đọng nước

Theo người dân địa phương, lượng nước rút sau khi đập dâng vận hành xả nước, cá không ra kịp các khu vực nước sâu có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt.

Đáng chú ý, ngày 4/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi đã thả hàng trăm kg cá giống xuống sông Trà Khúc để tái tạo nguồn lợi thủy sản. Chỉ vài ngày sau, tình trạng cá chết hàng loạt xuất hiện tại nhiều khu vực bãi bồi ven sông.