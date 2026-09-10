Làm rõ nguyên nhân cá chết trên sông Trà Khúc, Quảng Ngãi

Theo đó, cá chết trên sông Trà Khúc có thể do mắc cạn tại các hố trũng, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ.

Qua kiểm tra thực tế ngày 8/9, ngành chức năng ghi nhận xác cá chết tập trung ở khu vực bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn giữa cầu Trà Khúc 2 và đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc. Cá chết chủ yếu tập trung tại các hố trũng thấp và rãnh cát ở khu vực bãi bồi ven sông.

Phần lớn cá chết được xác định là cá rô phi với nhiều kích cỡ khác nhau. Trong khi đó, tại các khu vực nước lân cận vẫn ghi nhận cá sống, không phát hiện dấu hiệu cá bị bệnh hoặc tình trạng cá chết.

Từ kết quả kiểm tra hiện trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi nhận định ban đầu, cá bị mắc cạn trong các hố thấp, rãnh cát khi mực nước sông xuống thấp, dẫn đến thiếu nước cục bộ và chết.

Cá chết khô trên một đoạn sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Đáng chú ý, trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi có văn bản thông báo về việc duy trì mực nước thượng lưu Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc để tạo cảnh quan, không gian vui chơi, sinh hoạt, phục vụ người dân trong dịp Quốc khánh 2/9.

Theo thông báo này, mực nước thượng lưu công trình được duy trì đến hết ngày 2/9. Từ 7 giờ ngày 3/9 đến hết ngày 5/9, Ban Quản lý dự án vận hành nâng các cửa van để hạ dần mực nước thượng lưu, đưa về trạng thái dòng chảy tự nhiên, phù hợp với yêu cầu vận hành công trình trong thời kỳ mùa lũ.

Sau thời điểm này, mực nước tại khu vực thượng lưu Đập dâng được hạ dần. Đây cũng là thời gian trước khi ngành chức năng ghi nhận cá chết tại các hố trũng, rãnh cát ven sông vào ngày 8/9.

Tuy nhiên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi chưa xác định việc vận hành hạ mực nước là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cá chết. Để có cơ sở khách quan, Chi cục Bảo vệ môi trường đã lấy mẫu nước tại khu vực lân cận nơi phát hiện cá chết để gửi xét nghiệm.

Dự kiến ngày 15/9 sẽ có kết quả phân tích mẫu nước. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi sẽ báo cáo UBND tỉnh kết quả xét nghiệm và có đánh giá đầy đủ hơn về nguyên nhân cá chết.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, việc hạ mực nước sau ngày 2/9 nhằm đưa công trình Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc về trạng thái dòng chảy tự nhiên, đồng thời bảo đảm yêu cầu vận hành công trình trong thời kỳ mùa lũ.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và UBND phường Trương Quang Trọng đã thu dọn và xử lý xác cá chết, nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường.

Trước đó, VOV đưa tin, những ngày gần đây, cá chết hàng loạt xảy ra trên sông Trà Khúc, đoạn từ cầu Trà Khúc 2 đến đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi.

Cá chết hàng loạt, bốc mùi tại nhiều hồ điều hòa ở Hải Phòng VOV.VN - Những ngày gần đây, cá chết hàng loạt tại nhiều hồ điều hòa trên địa bàn thành phố Hải Phòng gây mùi hôi và ảnh hưởng đến môi trường, sinh hoạt của người dân. Đơn vị quản lý đang thu gom cá chết, lấy mẫu nước phân tích, đồng thời triển khai các biện pháp cải thiện chất lượng nước tại các hồ.

T