Cà Mau chạy đua với thời gian để tìm danh tính cho hơn 3.300 liệt sĩ

Ngày 17/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau (Ban Chỉ đạo 515) đã tổ chức ra quân, thực hiện kế hoạch khai quật và lấy mẫu sinh phẩm mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời.

Các lực lượng chức năng tiến hành khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời

Tỉnh Cà Mau đã đưa 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Đây không đơn thuần là một nhiệm vụ chuyên môn của các cơ quan chức năng, mà là một hành trình thiêng liêng, thể hiện sâu sắc đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh Cà Mau đã thành lập Tổ công tác liên ngành cùng hai Đội lấy mẫu chuyên trách với lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đã qua, công tác quy tập hài cốt liệt sĩ được các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau triển khai đầy trách nhiệm

Hành trình đi tìm lại danh tính cho các anh hùng liệt sĩ tại thực địa luôn đong đầy những giọt mồ hôi và cả sự cẩn trọng, kính cẩn tối đa của những người thực hiện nhiệm vụ. Trực tiếp tham gia công tác khai quật, Thượng úy Hồ Châu Minh Phú, Phó Đại đội trưởng Đại đội công binh 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Trước khi thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi được cấp trên quán triệt các quy trình hướng dẫn cũng như là cái quy định về quy trình lấy mẫu. Khi quá trình thực hiện nhiệm vụ thì thực hiện một cách trang trọng, đúng quy định cũng như là đảm bảo được tính trang nghiêm cho các đồng chí liệt sĩ mà chưa được xác định thông tin. Đối với cái đội khai quật thì chúng tôi tiến hành tập trước ở đơn vị, thực tế tại nghĩa trang để khi thực hành làm chính thức thì cái quy trình nó được chuẩn hóa cũng như là tránh sai sót.”

Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời đã qua hai lần tôn tạo, nâng cấp nên độ sâu của mộ từ mặt đất hiện tại đến vị trí hài cốt trung bình từ 1 mét trở lên. Vượt lên trên những khó khăn về điều kiện thực địa, các lực lượng chức năng vẫn miệt mài chạy đua với thời gian. Đến ngày 8/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ dâng hương trang nghiêm và chính thức đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Ông Nguyễn Trung Chỉnh, người quản lý Nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, không khỏi xúc động khi chứng kiến công việc khai quật được triển khai và nay càng mong danh tính các liệt sĩ sẽ được tỏ rõ: “Nay đã tiến hành làm nhiệm vụ khai quật xong rất là vui mừng. Khi xác định được tên tuổi các anh để các anh về với gia đình rất ý nghĩa. Bấy lâu nay gia đình người ta thiếu thốn vấn đề này. Tuy các anh không còn nữa nhưng mà vấn đề người thân phụng dưỡng, chăm sóc phần mộ trước đây không có. Bây giờ rất là vui mừng, bởi các anh sẽ có tên và sẽ được về với gia đình từ một cái chủ trương ý nghĩa như thế”.

Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cũng đã tiến hành khảo sát, xác minh thông tin mộ liệt sĩ tại các xã, phường. Qua đó, đã nắm và xác minh được thông tin 2 mộ liệt sĩ tại xã Biển Bạch. Đồng thời, đã phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 9 tìm kiếm, quy tập 2 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang tạm xã Hưng Mỹ.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau khẳng định quyết tâm của lực lượng vũ trang tỉnh nhà trong chiến dịch thiêng liêng này: “Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau sẽ làm tham mưu cho Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, tiếp tục chỉ đạo thực hiện lấy mẫu các nghĩa trang còn lại. Trên tinh thần là thực hiện quyết liệt chiến dịch 500 ngày đêm của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo và làm đạt mục tiêu làm sao cho nó hiệu quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Và số mẫu mà mong muốn của Ban Chỉ đạo là lấy hết tất cả các mẫu liệt sĩ mà chưa có thông tin”.

Tỉnh Cà Mau vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm và phát động thi đua thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Tại đây, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã nhấn mạnh, việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nghĩa cử hết sức nhân văn của Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương đối với liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ. Ông Thăng mong muốn, các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Chỉ đạo tăng cường công tác thông tin tuyên truyền để người dân liên hệ cung cấp thông tin, khi có thông tin phải triển khai nhanh, hiệu quả công tác tìm kiếm, xác minh.

Tỉnh Cà Mau đang tiếp tục ra quân thực hiện lấy mẫu tại các nghĩa trang khác

Tỉnh Cà Mau hiện có 11 nghĩa trang liệt sĩ với 16.721 mộ, trong đó có 3.382 mộ chưa xác định được thông tin. Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong Quý I năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Vào ngày 17/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã tổ chức lễ viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, đồng thời thực hiện nghi thức khởi động lấy mẫu hài cốt các phần mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính tại đây.