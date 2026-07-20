Sau 125 ngày thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" đã quy tập 1.414 hài cốt liệt sĩ

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 (Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ) cho biết, tính đến ngày 17/7 vừa qua, đã tìm kiếm, quy tập được 1.414 hài cốt liệt sĩ ở cả trong và ngoài nước. Trong đó có 390 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Lực lượng tìm kiếm cũng phát hiện 5 mộ liệt sĩ tập thể tại Tuyên Quang với khoảng 23 hài cốt liệt sĩ và 1 khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM). Trong quá trình quy tập, đã thu được 93 hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 32 di vật và 2 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể.

Về công tác xác định danh tính liệt sĩ, đến nay đã lấy mẫu hài cốt đối với 60.744 mộ liệt sĩ. Trong đó, 42.869 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 70,57%, còn 17.875 mộ chưa đủ điều kiện. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy được 93.464 mẫu, trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu.

Các hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại chiến trường Vị Xuyên (Tuyên Quang)

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 cũng đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Riêng Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 10.129 mẫu hài cốt của 15/17 tỉnh, thành phố và tiến hành giám định 124 mẫu.

Song song với công tác tìm kiếm, việc rà phá bom mìn, vật nổ cũng được đẩy mạnh. Đến nay đã rà phá được 8.462,16/22.725 ha, trong đó riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đạt 3.566,7/4.460 ha, tương đương 79,97% diện tích.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, tập trung vào các địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, đặc biệt là những khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tổ chức hội thảo xác minh để kết luận thông tin về các khu mộ tập thể trước khi triển khai quy tập.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tiếp tục theo dõi, chỉ đạo công tác tìm kiếm, quy tập tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng (TP.HCM).