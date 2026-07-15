Cà Mau chú trọng chăm lo giáo dục và y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Theo báo cáo của Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Cà Mau, địa phương hiện có 29 thành phần dân tộc thiểu số với hơn 157.400 người, chiếm khoảng 6,56% dân số toàn tỉnh. Trong đó, đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 126.000 người, tiếp theo là dân tộc Hoa với khoảng 30.300 người.

Giáo dục là một trong những ưu tiên hàng đầu được tỉnh Cà Mau quan tâm để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Toàn tỉnh Cà Mau hiện có 12 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số gồm 2 xã khu vực I, 3 xã khu vực II, 7 xã khu vực III và 165 ấp, khóm thuộc vùng này, với 91 ấp, khóm còn gặp điều kiện đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua, tỉnh Cà Mau đã triển khai nghiêm túc, kịp thời và đồng bộ các chủ trương, chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về chính sách đặc thù trong lĩnh vực giáo dục và y tế nói riêng.

Theo bà Nguyễn Thu Tư, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Cà Mau, hệ thống trường học, cơ sở y tế tại các vùng này tiếp tục được quan tâm đầu tư, các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên và người dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Dù vậy, thực tế vẫn còn những khó khăn khi chất lượng giáo dục giữa các vùng vẫn tồn tại sự chênh lệch. Đáng chú ý, cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học cũng như trạm y tế tại một số địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc ở Cà Mau không ngừng được nâng lên.

Trước những bất cập này, tỉnh Cà Mau đang kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn lực và sớm ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành các nghị quyết để triển khai thống nhất.

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội vừa qua, ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau nêu rõ, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt để thực hiện hiệu quả các chính sách về giáo dục và y tế, nhất là nâng cao chất lượng giáo dục gắn với mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và giảm nghèo bền vững. Để các chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, ông Hải mong muốn Trung ương tiếp tục dành sự quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để địa phương thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng như khu vực vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.