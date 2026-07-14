English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cà Mau đề ra giải pháp cứu 860 ha rừng tràm U Minh Hạ

Thứ Ba, 14:46, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên quan thực trạng gần 860 ha rừng tràm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ bị suy thoái và có dấu hiệu suy kiệt, UBND tỉnh Cà Mau đã có những nhận định bước đầu về nguyên nhân và đề ra các giải pháp ứng phó.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau, tại Vườn Quốc gia U Minh hạ, vào năm 2025 đã có nghiên cứu lâm học tại một khoảnh 0,6ha rừng thuộc Phân khu Phục hồi sinh thái khi cây tràm bị chết. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng ngập sâu kéo dài, đất nghèo dinh dưỡng, độ pH thấp và các rối loạn sinh lý, bên cạnh tác nhân thứ cấp là nấm và mọt đục thân.

ca mau de ra giai phap cuu 860 ha rung tram u minh ha hinh anh 1
Thực trạng rừng tràm U Minh hạ bị suy thoái

Tuy nhiên, đối với diện tích tổn hại quy mô lớn được khoanh vùng trong năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau cho rằng, chưa đủ cơ sở khoa học để khẳng định do chế độ quản lý nước, song cũng không loại trừ việc điều tiết nước chưa phù hợp với từng đơn vị thủy văn đã ảnh hưởng trực tiếp đến sinh trưởng của cây rừng.

Bước đầu nhận định hiện tượng cây rừng bị suy thoái và suy kiệt có tính chất phức tạp, chịu tác động tổng hòa từ nhiều yếu tố như: thủy văn, tầng than bùn, đất phèn, thời tiết cực đoan cho đến diễn thế tự nhiên của rừng.

Để ứng phó, UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các đơn vị liên quan khẩn trương khoanh vùng, lập bản đồ số phân loại cụ thể các khu vực cây bị suy kiệt, gãy đổ để báo cáo kết quả bước đầu trước ngày 1/9/2026. Trong quý III năm 2026, cơ quan chức năng tỉnh sẽ phải xây dựng phương án vận hành nước tạm thời theo mùa để vừa đảm bảo phòng cháy chữa cháy rừng, vừa tiêu thoát nước có kiểm soát, kết hợp thí điểm mô hình quản lý nước và kiểm soát dây leo tại Phân khu Phục hồi sinh thái.

Đáng chú ý, đối với vùng lõi thuộc Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt, tỉnh Cà Mau đặt ra yêu cầu, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc ưu tiên phục hồi tự nhiên, tuyệt đối không áp dụng đại trà các biện pháp cơ giới, hóa chất hay can thiệp vào dòng chảy khi chưa có phương án được phê duyệt.

ca mau de ra giai phap cuu 860 ha rung tram u minh ha hinh anh 2
Hiện tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo các đơn vị chức năng triển khai các giải pháp để khắc phục bước đầu

Về lâu dài, Cà Mau sẽ triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ giai đoạn 2026 - 2028 nhằm đánh giá tổng thể các tác động; đồng thời từng bước đầu tư hệ thống quan trắc tự động và ứng dụng công nghệ phục vụ quản lý rừng hiệu quả.

UBND tỉnh Cà Mau cũng sẽ có văn bản báo cáo và kiến nghị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ điều tra toàn diện, hướng dẫn pháp lý và triển khai các nhiệm vụ khoa học cấp quốc gia nhằm bảo tồn, phục hồi hệ sinh thái rừng tràm trên đất than bùn quý hiếm tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ.

Trước đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin, Vườn Quốc gia U Minh Hạ có khoảng 860ha rừng bị tổn hại, tập trung nhiều ở những vùng lõi xung yếu nhất. Cụ thể, Phân khu Bảo vệ nghiêm ngặt ghi nhận khoảng 300 ha rừng bị suy thoái và khoảng 467 ha có dấu hiệu suy kiệt; trong khi đó, Phân khu Phục hồi sinh thái cũng có khoảng 92 ha rừng tự nhiên rơi vào tình trạng suy thoái.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam
Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được định vị là trục động lực xương sống dẫn dắt kinh tế biển toàn tỉnh sau khi địa phương hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính.

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

Cao tốc Cà Mau - Đất Mũi - Trục động lực phát triển kinh tế biển cực Nam

VOV.VN - Thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi được định vị là trục động lực xương sống dẫn dắt kinh tế biển toàn tỉnh sau khi địa phương hoàn thành hợp nhất địa giới hành chính.

Ecuador nuôi tôm kiểu “ao hôi, giống khỏe” và trăn trở 20 tấn/ha cho Cà Mau
Ecuador nuôi tôm kiểu “ao hôi, giống khỏe” và trăn trở 20 tấn/ha cho Cà Mau

VOV.VN - Năng suất nuôi tôm quảng canh của tỉnh Cà Mau hiện đang thấp hơn khoảng 50 lần so với hình thức nuôi tương đương của Ecuador, trong khi giá thành sản xuất lại cao hơn khoảng 30%.

Ecuador nuôi tôm kiểu “ao hôi, giống khỏe” và trăn trở 20 tấn/ha cho Cà Mau

Ecuador nuôi tôm kiểu “ao hôi, giống khỏe” và trăn trở 20 tấn/ha cho Cà Mau

VOV.VN - Năng suất nuôi tôm quảng canh của tỉnh Cà Mau hiện đang thấp hơn khoảng 50 lần so với hình thức nuôi tương đương của Ecuador, trong khi giá thành sản xuất lại cao hơn khoảng 30%.

Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN
Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

VOV.VN - Ngày 8/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN.

Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

VOV.VN - Ngày 8/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tổ chức Lễ dâng hương và đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin đi giám định ADN.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục