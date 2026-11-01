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Cà Mau đẩy mạnh thực hiện chiến dịch Không một mình

Chủ Nhật, 16:04, 01/11/2026
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VOV.VN - Chiến dịch “Không một mình” với thông điệp “Kết nối không tổn thương” đang được Công an tỉnh Cà Mau tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, giúp trẻ em trang bị kỹ năng tự bảo vệ.

Trong bối cảnh Internet và mạng xã hội ngày càng gắn bó với đời sống, trẻ em, thanh thiếu niên vừa có thêm cơ hội học tập, kết nối, phát triển bản thân, vừa đứng trước nguy cơ bị lừa đảo, thao túng tâm lý, bắt nạt, dụ dỗ và xâm hại trực tuyến.

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Công an tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh thực hiện chiến dịch "Không một mình" (ảnh Hữu Đệ).

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về triển khai Chiến dịch “Không Một Mình” năm 2026, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp các ngành, địa phương, trường học tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trực tuyến.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 10/10 đến hết ngày 10/12/2026, hướng đến trẻ em, học sinh, thanh thiếu niên từ 10 đến 22 tuổi, đồng thời nâng cao trách nhiệm của giáo viên, phụ huynh và người chăm sóc trẻ trong bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

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Hoạt động tuyên truyền thực hiện tại Trường Đại học Bạc Liêu (ảnh Hữu Đệ).

Một trong những hoạt động nổi bật là sự phối hợp của Phòng An ninh mạng với các nhà sáng tạo nội dung để đưa ra những tình huống thực tế tại trường, giúp sinh viên nhận diện thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” trên Telegram, giả mạo khuôn mặt, giọng nói người thân bằng công nghệ AI để vay tiền, dụ dỗ cho thuê, mượn tài khoản ngân hàng và tống tiền qua các ứng dụng hẹn hò.

Đại tá Hoàng Ngọc Đạo, Trưởng phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết: “Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chức năng mà cần sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Quan trọng nhất là giúp các em nhận diện được nguy cơ, biết cách tự bảo vệ và mạnh dạn lên tiếng, tìm kiếm sự hỗ trợ khi gặp tình huống bất thường. Khi các em không còn đơn độc trước những đe dọa trực tuyến, nguy cơ bị xâm hại sẽ được hạn chế hiệu quả hơn”.

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Trong thực hiện Chương trình, các chiến sĩ công an sẽ giải đáp những thắc mắc của học sinh, sinh viên để nâng cao kỹ năng an toàn thông tin mạng của các em (ảnh Hữu Đệ).

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, Công an tỉnh Cà Mau huy động mạng lưới KOL, quản trị viên và nhà sáng tạo nội dung trên địa bàn tỉnh trong “Câu lạc bộ Niềm tin số” hưởng ứng, lan tỏa chương trình, góp phần bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên.

Để “Không một mình” không chỉ là tên gọi, Công an tỉnh Cà Mau đang đẩy mạnh các hoạt động để nhắn gửi rằng, không trẻ em nào phải tự đối mặt với những tổn thương trên không gian mạng. Bên cạnh đó, vấn đề này cũng rất cần được gia đình và nhà trường quan tâm đồng hành.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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