Cà Mau đưa ra 3 phương án khắc phục cầu bị sà lan đâm lệch

UBND xã Đầm Dơi vừa phát đi thông báo, giao thông thủy trên sông Đầm Dơi, đoạn qua khu vực thi công sửa chữa cầu Nông sản thực phẩm (cầu chữ S), sẽ bị hạn chế nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Hiện trường sà lan chở vật liệu xây dựng đụng làm lệch cầu

Theo thông báo, phạm vi hạn chế giao thông thủy kéo dài khoảng 200 m về phía hạ lưu và 300 m về phía thượng lưu tính từ công trình đang thi công. Thời gian áp dụng từ 5h đến 17h ngày 30/10/2026.

UBND xã Đầm Dơi đề nghị các phương tiện đường thuỷ khi lưu thông qua khu vực thi công phải tuyệt đối chấp hành hệ thống báo hiệu đường thuỷ nội địa và tuân thủ sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết, khống chế bảo đảm an toàn giao thông đường thuỷ được bố trí tại hiện trường.

Đồng thời, các phương tiện phải chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho người, phương tiện trong quá trình lưu thông.

Trước đó, chiều 26/10, tàu kéo sà lan số hiệu VR-09... thuộc Công ty Xây dựng T.H, do ông T.V.S. - thuyền trưởng điều khiển, chở theo cẩu và vật tư xây dựng khi lưu thông qua cầu chữ S đã va phải nhịp giữa của cầu, làm nhịp giữa bị xô lệch khỏi vị trí ban đầu trên mố cầu khoảng 70cm.

Qua kiểm tra cho thấy, bề mặt cầu, mặt dưới bản mặt cầu, dầm và đầu dầm chưa ghi nhận dấu hiệu nứt, hư hỏng kết cấu. Tuy nhiên, một số vị trí cạnh phía dưới của dầm bê tông dự ứng lực bị mẻ.

Trên cơ sở khảo sát, đoàn liên ngành đề xuất 3 phương án khắc phục hư hỏng cây cầu. Theo đó, có thể dùng sà lan, cần cẩu hoặc kích thủy lực để nâng nhịp bị xô lệch và đưa về vị trí ban đầu. Sau đó, khắc phục các hư hỏng liên quan, kiểm định, thử tải để đánh giá khả năng chịu tải theo thiết kế.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ tàu kéo và sà lan cam kết khắc phục sự cố trong thời gian sớm nhất khi phương án sửa chữa được duyệt, đồng thời chịu các chi phí liên quan đến khắc phục sự cố.

Trong thời gian chờ khắc phục cầu, sà lan và tàu kéo vẫn phải neo gần hiện trường, chủ phương tiện tự trông coi, và chấp hành chỉ đạo của chính quyền địa phương.