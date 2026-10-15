Cà Mau hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc

Nghị quyết sẽ áp dụng cho các trường hợp nghỉ việc, thôi đảm nhiệm chức danh có thời điểm phát sinh không muộn hơn ngày 31/7/2026, cụ thể như sau: Người có dưới 5 năm công tác: Được trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng nhân với số tháng công tác; cộng thêm 1,5 lần mức phụ cấp hàng tháng cho mỗi năm công tác và 3 tháng phụ cấp hiện hưởng để tìm việc làm.

Người nghỉ việc sau sắp xếp ấp sẽ được nhận hỗ trợ theo năm công tác.

Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên (còn dưới 5 năm đến tuổi nghỉ hưu): Được trợ cấp một lần bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng nhân với số tháng nghỉ sớm; cộng 1,5 lần mức phụ cấp/năm công tác và 3 tháng phụ cấp tìm việc làm.

Người có từ đủ 5 năm công tác trở lên (còn từ đủ 5 năm trở lên đến tuổi nghỉ hưu): Mức trợ cấp một lần tính bằng 0,8 lần mức phụ cấp hàng tháng nhân với tối đa 60 tháng; cộng 1,5 lần mức phụ cấp/năm công tác và 3 tháng phụ cấp tìm việc làm.

Tất cả các trường hợp trên đều được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hoặc hưởng BHXH một lần theo quy định.

HĐND tỉnh Cà Mau đã ban hành Nghị quyết quy định về hỗ trợ người nghỉ công tác do sáp nhập

Đáng chú ý, đối với cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 – 2025 được bố trí sang làm người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khóm, tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp nghỉ việc sẽ là tiền lương tháng liền kề của chức danh cán bộ, công chức trước đó.

Riêng người hoạt động không chuyên trách đã đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đang hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động sẽ được hưởng trợ cấp một lần bằng 15 tháng phụ cấp hiện hưởng.

Trưởng ấp có nhiều năm đóng góp sẽ nhận được số tiền tương đối để ổn định cuộc sống.

Đối với người tham gia hoạt động ở ấp, khóm (không thuộc nhóm không chuyên trách), Nghị quyết quy định mức hỗ trợ một lần, bằng 15 lần mức hỗ trợ hàng tháng tại tháng liền kề trước khi nghỉ việc (không tính mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm).