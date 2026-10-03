Cà Mau: Chuyển đổi số phải có sản phẩm thực chất để phục vụ người dân

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký ban hành, kế hoạch hưởng ứng Ngày chuyển đổi số Quốc gia, với chủ đề: “Chuyển đổi số Cà Mau: Từ nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất - phục vụ người dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả quản trị”, đợt cao điểm hưởng ứng diễn ra trước ngày 10/10 (Ngày chuyển đổi số quốc gia).

Các địa phương cần lựa chọn những mô hình chuyển đổi số thiết thực để thực hiện hưởng ứng

Để tránh tình trạng hưởng ứng phong trào suông, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường lựa chọn ít nhất 3 nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch để tập trung hoàn thành. Các nhiệm vụ phải ưu tiên giải quyết các điểm nghẽn chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, có sản phẩm cụ thể và khả năng vận hành ngay để phục vụ đời sống.

Xác định con người là nhân tố quyết định sự thay đổi, tỉnh Cà Mau sẽ tổ chức “Ngày hội toàn dân học tập số” trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Thông qua nền tảng này cùng sự hỗ trợ của Tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng đoàn viên, thanh niên, người dân sẽ được hướng dẫn thực hành các kỹ năng thiết yếu, như: thực hiện dịch vụ công trực tuyến; định danh điện tử; thanh toán không dùng tiền mặt; mua bán trên sàn thương mại điện tử; kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cơ bản; nhận diện lừa đảo và bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng.

Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2025, tỉnh Cà Mau cũng tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng

Một điểm đáng chú ý là Chương trình “Cùng người dân lên môi trường số”. Các đội hình hỗ trợ tại các ấp, khóm sẽ trực tiếp “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, hộ có hoàn cảnh khó khăn hoặc những khu vực còn hạn chế về khả năng tiếp cận công nghệ.

Song song đó, tỉnh tập trung rà soát và nhân rộng các “Mô hình số tại cơ sở” mang lại giá trị thực tế như: ấp/khóm số kiểu mẫu, chợ số, nông nghiệp thông minh, điểm hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và an ninh trật tự thông minh.

Chuyển đổi số hướng đến phục vụ người dân tốt hơn

Cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cũng sẽ tổ chức các hoạt động tư vấn, kết nối cung - cầu giải pháp số giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ. Lĩnh vực ưu tiên gồm: quản trị bán hàng, marketing số; quảng bá điểm đến; truy xuất nguồn gốc, quản lý chuỗi cung ứng trongh nông nghiệp.

Kế hoạch nêu rõ, phương châm "làm chuyển đổi số phải có sản phẩm, có người sử dụng, có kết quả", UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo, không lấy số lượng hội nghị hay sự kiện làm tiêu chí đánh giá.