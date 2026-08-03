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Cà Mau khai quật được hơn 1.000 mộ liệt sĩ ở 2 nghĩa trang

Thứ Hai, 19:12, 03/08/2026
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VOV.VN - Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) tỉnh Cà Mau đã hoàn thành việc khai quật mộ liệt sĩ tại nghĩa trang xã Trần Văn Thời và xã Phước Long.

Tính đến ngày 31/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, đã tổ chức khai quật được 1.025 phần mộ tại 2 nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời và xã Phước Long, thu thập được 772 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện giám định ADN.

ca mau khai quat duoc hon 1.000 mo liet si o 2 nghia trang hinh anh 1
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đưa hơn 500 mẫu sinh phẩm thu thập ở xã Phước Long đi giám định ADN

Tại nghĩa trang Liệt sĩ xã Phước Long, lực lượng làm nhiệm vụ khai quật ra quân từ ngày 17-8. Theo kế hoạch công tác sẽ hoàn tất vào 21-8, tuy nhiên, bằng quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, lực lượng làm nhiệm vụ đã hoàn thành khai quật từ ngày 31/7.

Vào ngày 3-8, 535 mẫu hài cốt liệt sĩ được thu thập tại xã Phước Long đã được đưa đi giám định ADN tại Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an). Trước đó, vào ngày 8/7, tỉnh Cà Mau đã đưa 237 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ khai quật tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời đi giám định ADN.

Theo kế hoạch, tới đây tỉnh Cà Mau sẽ tiếp tục triển khai việc lấy mẫu 622 phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thới Bình (xã Trí Phải). Tỉnh Cà Mau cũng quyết tâm sớm hoàn thành việc lấy mẫu toàn bộ 3.382 mộ liệt chưa xác định thông tin tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.

ca mau khai quat duoc hon 1.000 mo liet si o 2 nghia trang hinh anh 2
Trước đó, lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã đến dự lễ và chứng kiến lực lượng làm nhiệm vụ khai quật mộ liệt sĩ tại xã Phước Long

Nhằm gia tăng nguồn tin phục vụ công tác rà soát, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau vừa ban hành Thư kêu gọi gửi các cơ quan, đơn vị, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng Nhân dân trong và ngoài tỉnh tích cực cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ.

Các nội dung cần được cung cấp, gồm: địa điểm chôn cất; khu vực mộ tập thể hoặc mộ đơn lẻ; các dấu mốc địa hình cũ; nhật ký, sơ đồ, bản đồ tác chiến; hồi ký, ký ức của nhân chứng cùng các tài liệu, hình ảnh liên quan.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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