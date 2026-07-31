Ninh Bình thu hơn 6.000 mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN

Thông tin về kết quả bước đầu triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn tỉnh, Đại tá Tô Văn Hà - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình cho biết: "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia phát động ngày 2/4/2026 tại Thành cổ Quảng Trị, chính thức triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đây là nhiệm vụ chính trị mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng mong mỏi thiết tha của thân nhân các gia đình liệt sĩ trong hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người con ưu tú đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Đại tá Tô Văn Hà - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Ninh Bình

Theo thống kê, Ninh Bình hiện có 72.328 liệt sĩ. Toàn tỉnh có 7.839 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 250 nghĩa trang thuộc 105 xã, phường cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Bên cạnh đó, địa phương đang triển khai khảo sát, xác minh để tìm kiếm, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ có nơi an táng ban đầu tại phường Lý Thường Kiệt.

Ngay sau khi chiến dịch được phát động, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã kiện toàn tổ chức, xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch về lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 440 cán bộ tham gia thực hiện.

Sau khi triển khai điểm tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Phương, tỉnh thành lập 28 tổ công tác để lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện đồng loạt theo đúng quy trình kỹ thuật.

Từ ngày 1/6 đến 27/7/2026, các địa phương đã lấy mẫu tại 195 nghĩa trang thuộc 73 xã, phường; khai quật 6.767 phần mộ và thu được 6.085 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện phục vụ giám định ADN. Có 682 phần mộ không thể lấy mẫu do không còn tiểu hoặc hài cốt không bảo đảm yêu cầu chuyên môn. Toàn bộ số mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định ADN và xác định danh tính liệt sĩ.

Trong quá trình triển khai, các địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của thân nhân liệt sĩ và Nhân dân; tổ chức gặp mặt thân nhân, dâng hương, cầu siêu trước khi khai quật và huy động đoàn viên, thanh niên tham gia vệ sinh, chăm sóc các nghĩa trang liệt sĩ. Việc lấy mẫu, số hóa thông tin và hoàn trả phần mộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm sự tôn nghiêm.

Song song với việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh tiếp tục khảo sát, xác minh để tìm kiếm, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ tại tổ dân phố Liên Sơn, phường Lý Thường Kiệt. Lực lượng chức năng đã phối hợp với địa phương thu thập thông tin từ thân nhân, gặp gỡ nhân chứng, khảo sát hiện trường và xác minh hồ sơ tại nhiều tỉnh, thành phố nhằm phục vụ công tác tìm kiếm trong thời gian tới.

Theo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn khi nhiều nghĩa trang đã qua nhiều lần cải tạo, hồ sơ và sơ đồ mộ không còn đầy đủ; nhiều hài cốt bị phân hủy sau hàng chục năm nên khó lựa chọn mẫu đạt yêu cầu giám định ADN. Công tác số hóa dữ liệu tại hiện trường cũng gặp trở ngại do thiếu hạ tầng mạng, thiết bị chuyên dụng và kinh phí thực hiện chưa được bố trí kịp thời.

Theo kế hoạch, Ninh Bình phấn đấu hoàn thành việc lấy mẫu, vận chuyển, bàn giao mẫu và số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ trước ngày 30/8/2026; đồng thời tiếp tục khảo sát, xác minh và tổ chức tìm kiếm, quy tập 16 hài cốt liệt sĩ tại phường Lý Thường Kiệt khi đủ điều kiện.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và địa phương để hoàn thành các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm", góp phần sớm xác định danh tính các liệt sĩ và đáp ứng nguyện vọng của thân nhân trên cả nước.