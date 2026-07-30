Quy tập 155 hài cốt liệt sĩ sau hơn một tháng tìm kiếm tại TP.HCM

Các lực lượng đã mở rộng phạm vi tìm kiếm, xử lý hơn 22 m³ đất tại rãnh mộ Khu B nhằm tiếp cận những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố đã lắp đặt nhà bạt quy mô lớn tại khu vực này để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình khai quật, bảo đảm an toàn, đồng thời giữ gìn sự trang nghiêm, trân trọng khi đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên mặt đất.

Kết quả trong ngày 30/7, tại Khu B, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập được 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 4 bộ kèm theo di vật.

Các cán bộ, chiến sĩ cẩn trọng từng lớp đất trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. (Ảnh Bộ Tư lệnh TP.HCM cung cấp).

Lũy kế từ ngày 23/6 đến 30/7, đã phát hiện và quy tập được 155 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 133 bộ hài cốt riêng lẻ và 4 vị trí mộ tập thể với 22 bộ hài cốt.

Hiện nay, Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời Bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm; đồng thời tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại Khu A, với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập đầy đủ hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.