Đã tìm kiếm, quy tập 1.563 hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm

Sau 138 ngày triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.563 hài cốt liệt sĩ và 9 mộ liệt sĩ tập thể. Trong đó có 539 hài cốt trong nước, 174 hài cốt tại Lào và 850 hài cốt tại Campuchia. Đối với 9 mộ liệt sĩ tập thể, Tuyên Quang có 5 mộ và Công viên Lê Thị Riêng (TP. Hồ Chí Minh) có 4 mộ.

Riêng trong tuần qua (từ 24-30/7), các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 81 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng, TP. Hồ Chí Minh.

Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã tổ chức lấy mẫu tại 88.889 mộ liệt sĩ, trong đó 61.887 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt tỷ lệ 69,62%; 27.002 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu. Riêng trong tuần, đã lấy mẫu tại 15.073 mộ, gồm 10.621 mộ đủ điều kiện và 4.452 mộ không đủ điều kiện lấy mẫu.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685

Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận, lưu trữ và bảo quản 16.760 mẫu hài cốt liệt sĩ của 16/17 tỉnh, thành phố; tách chiết 146 mẫu, trong đó có 31 trình tự ADN ty thể. Qua giám định, đã xác định được danh tính 2 liệt sĩ. Riêng trong tuần qua, đơn vị tiếp nhận 4.134 mẫu hài cốt liệt sĩ, tách chiết 8 mẫu và có thêm 3 trình tự ADN ty thể.

Cùng với công tác tìm kiếm, quy tập, việc rà phá bom mìn, vật nổ cũng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đến nay, các đơn vị đã rà phá 10.225,9/22.725 ha, đạt 45%. Riêng vùng lõi Vị Xuyên (Tuyên Quang) đã rà phá 3.875,8/4.460 ha, đạt 86,9%. Trong tuần, diện tích rà phá đạt 1.763,74 ha, trong đó vùng lõi Vị Xuyên là 309,1 ha.

Ban Chỉ đạo quốc gia 515 tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước, trọng tâm là các địa bàn trong nước, đồng thời tổ chức lấy mẫu đối với các mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ.

Cơ quan chức năng cũng tham mưu ban hành công điện của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Các cơ quan, đơn vị và lực lượng tìm kiếm, quy tập được yêu cầu chấp hành nghiêm quy trình, quy định trong thực hiện nhiệm vụ, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ rà soát hồ sơ, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nhất là các trường hợp mộ liệt sĩ tập thể, để chuyển cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức hội thảo xác minh, kết luận thông tin; Ban Chỉ đạo cũng tham mưu, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng bảo đảm phương tiện phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm.