Quỹ Khuyến tài Đất Mũi, tỉnh Cà Mau được thành lập ngày 11/11/2026 và đã được công nhận đủ điều kiện hoạt động. Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ thứ nhất (2026-2031) gồm 6 thành viên, do ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Các đơn vị ký cam kết tài trợ.

Ông Lê Hoàng Dự, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau, cho biết Quỹ Khuyến tài Đất Mũi không vì mục tiêu lợi nhuận, tuân thủ nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự trang trải kinh phí và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh, cùng Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh.

Quỹ sẽ xây dựng cầu nối bền vững giữa chính quyền, nhà trường, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội nhằm thúc đẩy mạnh mẽ phong trào khuyến học, khuyến tài.

Ông Nguyễn Minh Luân phát biểu tại buổi lễ

Ngay tại buổi lễ, Quỹ Khuyến tài Đất Mũi đã tiếp nhận cam kết tài trợ 70 tỷ đồng. Trong đó, UBMTTQ tỉnh Cà Mau tài trợ 30 tỷ đồng; 4 đơn vị doanh nghiệp gồm: Tập đoàn GrowMax, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cà Mau và Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, mỗi đơn vị cam kết tài trợ 10 tỷ đồng.

Bà Khưu Tố Khương, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và Trang trí nội thất Thanh Phương, đánh giá cao chủ trương thành lập Quỹ khuyến tài Đất Mũi. Bà cam kết sẽ đồng hành cùng hội đồng quản lý để phát triển Quỹ ngày càng lớn mạnh, thực sự trở thành địa chỉ tin cậy chắp cánh cho những tài năng của quê hương Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng hoa cảm ơn các đơn vị đồng hành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết Quỹ được thành lập trên tinh thần thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị. Ông bày tỏ sự trân trọng trước tấm lòng sẻ chia và mong muốn các tổ chức, cá nhân tiếp tục đóng góp vì sự phát triển của tỉnh. Quỹ sẽ được sử dụng một cách thực chất, hiệu quả, công khai, minh bạch, tiết kiệm và đúng quy định pháp luật.