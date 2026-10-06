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Phó Chủ tịch nước: Hiếu học và trọng hiền tài là truyền thống quý báu của dân tộc

Thứ Ba, 19:21, 06/10/2026
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VOV.VN - Chiều 6/10, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt các điển hình dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Khuyến học Việt Nam cho biết, trải qua ba thập kỷ hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự đóng góp bền bỉ của các thế hệ cán bộ, hội viên, công tác khuyến học, khuyến tài đã đạt được những thành tựu toàn diện và sâu rộng.

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Toàn cảnh buổi gặp mặt

Hệ thống tổ chức hội đã phủ kín 100% xã, phường trên toàn quốc, với số lượng hội viên tăng từ 100.000 người lên 28 triệu người như hiện nay. Hội đã triển khai hiệu quả 5 mô hình học tập (được trên 95% người dân đánh giá tích cực), duy trì quỹ học bổng “Học không bao giờ cùng” cho người lớn và giải thưởng “Nhân tài Đất Việt”. Bước sang giai đoạn mới, Hội Khuyến học Việt Nam định hướng tiếp tục phát triển tổ chức, đổi mới quản lý trên nền tảng số, xây dựng đề án cho giai đoạn 2030 - 2040, xanh hóa và số hóa các mô hình học tập. 

Tại buổi gặp mặt, đại diện các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, xã hội học tập… đã chia sẻ những kết quả tích cực trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời. Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên chia sẻ về chiến lược đổi mới công tác hội thông qua ba chuyển đổi: từ truyền thống sang số, từ phong trào sang thực chất và từ số lượng sang giá trị đo lường được. Đến nay, Hội khuyến học tỉnh Hưng Yên có hơn 1 triệu hội viên và trong 9 tháng năm nay đã huy động được 105 tỷ đồng cho quỹ khuyến học.

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Ông Vũ Mạnh Hiền, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên 

Ông Vũ Mạnh Hiền nhấn mạnh việc ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) và chú trọng vào kết quả vận dụng kiến thức thực tế của người dân để xây dựng xã hội học tập bền vững: “Việc học chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp mỗi người làm việc tốt hơn, sống tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Chúng tôi kính mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách và xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy học tập suốt đời, đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng công nghệ, học liệu số, nâng cao hiệu quả hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trên nền tảng số để mỗi người dân có thêm cơ hội học tập”.

Chia sẻ về phong trào học tập tại địa phương, bà Lê Thị Mỹ Phụng, Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố Đồng Nai cho biết: “Hiện nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đến đến trường. Nhiều năm qua không còn con em nào phải bỏ học giữa chừng, số học sinh đạt thành tích tốt trong học tập ngày càng tăng, nhiều con cháu thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng và có người tiếp tục học tập ở các trình độ thạc sĩ, tiến sĩ. Đối với chúng tôi, những thành tích đó không chỉ là niềm vui của gia đình mà còn là niềm tự hào chung của cả dòng họ.Việc nhận thức đúng đắn về giáo dục đã góp phần nâng cao cải thiện chất lượng cuộc sống, đồng thời nó còn góp phần phát triển tích cực vào sự phát triển của xã hội và kinh tế của đất nước”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh hiếu học và trọng hiền tài là truyền thống quý báu của dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ không ngừng vun đắp. Trong giai đoạn đất nước bước vào kỷ nguyên mới với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, con người và chất lượng nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định thành công. Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập phải được nâng tầm, lấy “Công dân học tập” làm trung tâm để khơi dậy tinh thần tự học trong toàn dân.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho các điển hình dự Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu toàn quốc

Phó Chủ tịch nước đề nghị các cấp Hội Khuyến học tập trung thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: Quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động đi vào chiều sâu, khắc phục bệnh thành tích, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số để mọi người dân dễ dàng tiếp cận tri thức mọi lúc, mọi nơi; Gắn kết chặt chẽ việc học tập suốt đời với phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu kinh tế số, chú trọng nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, tư duy sáng tạo và đặc biệt quan tâm hỗ trợ các đối tượng yếu thế, vùng sâu, vùng xa để không ai bị bỏ lại phía sau; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt với đội ngũ cán bộ tâm huyết, trách nhiệm, luôn là tấm gương sáng về tinh thần tự học để lan tỏa văn hóa học tập trong nhân dân.

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Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu: “Mong rằng các đại biểu tiêu biểu có mặt hôm nay tiếp tục là những tấm gương lan tỏa, truyền cảm hứng về tinh thần hiếu học, ý chí tự học, khát vọng vươn lên đối với sự phát triển của bản thân và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước. Tin tưởng rằng với truyền thống hiếu học của dân tộc, với những thành tựu đã đạt được suốt mấy mươi năm qua, với tâm huyết, trách nhiệm của những người làm công tác khuyến học và sự chung sức, đồng lòng của toàn xã hội, tinh thần học tập, tự học và khát vọng vươn lên sẽ tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ trong mỗi người dân Việt Nam, trở thành nguồn lực quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới”.

Kim Thanh/VOV1
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