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Cả nước dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường công lập trước năm học mới

Thứ Năm, 12:01, 06/08/2026
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VOV.VN - Đến ngày 4/8, tất cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục công lập. Theo Bộ GD&ĐT, cả nước dự kiến giảm 17.102 đầu mối trường học, tương đương 45,7%, song vẫn bảo đảm hoạt động dạy học không bị gián đoạn, giữ quyền lợi của giáo viên và học sinh trước năm học 2026-2027.

Dự kiến giảm hơn 17.000 đầu mối trường học, bảo đảm ổn định dạy và học

Ngày 5/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình triển khai sắp xếp, tổ chức cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã. Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ và đại diện sở GD&ĐT 34 tỉnh, thành phố.

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Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng trao đổi tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông Thái Văn Tài cho biết, đến ngày 4/8, Bộ GD&ĐT đã nhận được báo cáo của 34/34 địa phương. Trên cơ sở rà soát mạng lưới trường lớp, các địa phương đã xây dựng phương án sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế.

Theo tổng hợp của Bộ GD&ĐT, số cơ sở giáo dục công lập trên cả nước dự kiến giảm từ 37.386 xuống còn 20.284, tương đương giảm 17.102 đầu mối, đạt tỷ lệ 45,7%.

Việc sắp xếp chủ yếu được thực hiện theo hướng tổ chức trường nhiều cấp học; chuyển cơ sở hiện có thành phân hiệu hoặc điểm trường; đồng thời sắp xếp lại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên. Đối với vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, các điểm trường cần thiết cơ bản vẫn được duy trì nhằm bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Theo Bộ GD&ĐT, việc sắp xếp sẽ tác động đến tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tuy nhiên, các địa phương đều xây dựng phương án theo hướng tiếp nhận và sử dụng tối đa nhân sự hiện có, bảo đảm hoạt động của nhà trường không bị gián đoạn và giữ vững quyền, lợi ích hợp pháp của đội ngũ.

Đối với giáo viên, các địa phương ưu tiên bố trí tại trường chính, phân hiệu hoặc điểm trường; điều động đến đơn vị còn thiếu; chuyển người đủ điều kiện trở lại giảng dạy hoặc bố trí công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn. Chỉ khi không còn phương án sắp xếp mới thực hiện chế độ, chính sách theo quy định.

Đối với nhân viên trường học, các vị trí trực tiếp phục vụ chất lượng giáo dục như thư viện, thiết bị thí nghiệm, y tế trường học cơ bản được giữ ổn định tại từng điểm trường. Trong khi đó, các vị trí hành chính như kế toán, văn thư, thủ quỹ sẽ được sắp xếp theo hướng tinh gọn, dùng chung trong cùng một pháp nhân.

Bộ GD&ĐT cho biết mô hình trường học sau sắp xếp phải bảo đảm một pháp nhân, một hệ thống quản trị thống nhất; phân công rõ người phụ trách từng phân hiệu, điểm trường; đồng thời quản lý đồng bộ về nhân sự, tài chính, tài sản, dữ liệu, bán trú, nội trú, an toàn thực phẩm và phòng cháy, chữa cháy.

Hiện các địa phương đang khẩn trương kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, bàn giao tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu và xây dựng kế hoạch giáo dục để các cơ sở giáo dục vận hành ổn định trước khi bước vào năm học 2026-2027.

Không để việc sắp xếp ảnh hưởng chất lượng giáo dục

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống cơ sở giáo dục công lập là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh, lấy người học làm trung tâm.

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Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh

Theo Thứ trưởng, quá trình sắp xếp chắc chắn sẽ tác động đến đội ngũ nhà giáo, vì vậy các địa phương cần triển khai thận trọng, khoa học và có lộ trình phù hợp.

"Nếu chúng ta làm không tốt việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, ảnh hưởng lớn đến các em học sinh", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Lưu ý việc hoàn thành sắp xếp phải được thực hiện trước khi bước vào năm học mới, Thứ trưởng cho rằng điều quan trọng của lễ khai giảng không chỉ là tổ chức một buổi lễ mà còn phải nhìn lại những thay đổi, kết quả và đột phá mà ngành giáo dục mang lại cho học sinh, giáo viên so với năm học trước.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đề nghị các sở GD&ĐT tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo địa phương, cập nhật đầy đủ số liệu; đồng thời đánh giá sát thực tiễn việc vận hành mô hình trường học sau sáp nhập, chủ động dự báo các vấn đề phát sinh, đánh giá đầy đủ tác động và kịp thời rút kinh nghiệm để bảo đảm việc sắp xếp diễn ra đúng tiến độ, ổn định, hiệu quả.

Thu Hằng/VOV.VN
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