Gia Lai sắp xếp lại các trường học, giảm 568 trường công lập

Tỉnh Gia Lai hiện có 1.283 cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, khối mầm non và phổ thông sẽ được sắp xếp từ 1.267 trường xuống còn 699 trường; 16 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tiếp tục giữ ổn định theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt trước đó. Trong các cấp học, tiểu học là cấp giảm nhiều nhất với 206 trường, trong khi THPT giảm ít nhất với 17 trường.

Tỉnh Gia Lai sẽ giảm 568 trường công lập, đồng thời dự kiến giảm hơn 2.000 chỉ tiêu biên chế giáo viên.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, điều chỉnh quy mô lớp học phù hợp điều kiện thực tế. Trước mắt, việc triển khai sẽ ưu tiên tại 61 xã, phường có điều kiện thuận lợi và những trường bảo đảm về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên.

Theo phương án quy hoạch mạng lưới trường lớp, Gia Lai sẽ tổ chức lại quy mô lớp học theo hướng bình quân khoảng 36 học sinh/lớp ở tiểu học và 48 học sinh/lớp ở THCS, THPT. Khi sĩ số mỗi lớp tăng lên theo định mức, số lớp học cần mở cũng giảm.

Tính toán cho thấy toàn tỉnh Gia Lai dự kiến giảm 1.293 lớp học, gồm 554 lớp tiểu học, 580 lớp THCS và 159 lớp THPT. Việc giảm số lớp kéo theo nhu cầu giáo viên theo định mức cũng giảm khoảng 2.066 chỉ tiêu biên chế. Đây là mức giảm về nhu cầu biên chế sau quy hoạch, không đồng nghĩa với việc sẽ cắt giảm số lượng giáo viên tương ứng.

Trên thực tế, việc xử lý số biên chế dôi dư thường được thực hiện theo lộ trình thông qua điều chuyển giáo viên đến nơi còn thiếu, bố trí lại đội ngũ, giải quyết nghỉ hưu tự nhiên hoặc không tuyển mới ở những nơi đã đủ định mức, nhằm bảo đảm vừa sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, vừa không làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học.

Về tổ chức bộ máy, mỗi trường sau sắp xếp sẽ có một hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng tại trường chính. Mỗi phân hiệu hoặc điểm trường trước đây là một trường độc lập sẽ bố trí một phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý nhằm bảo đảm công tác điều hành.

Đối với đội ngũ giáo viên, Gia Lai chủ trương cơ bản giữ ổn định, bố trí theo vị trí việc làm và quy mô lớp học. Giáo viên chưa đủ định mức giờ dạy sẽ được phân công giảng dạy tại trường chính hoặc các phân hiệu. Mỗi trường bố trí một kế toán và một văn thư kiêm thủ quỹ; các trường có quy mô lớn có thể được xem xét bổ sung kế toán.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, trước ngày 10/8, UBND các xã, phường phải hoàn thành đề án sắp xếp; trước ngày 20/8 hoàn tất việc thành lập, sáp nhập hoặc giải thể các cơ sở giáo dục và phê duyệt phương án nhân sự, tài chính. Trước ngày 30/8, tỉnh sẽ hoàn tất việc kiện toàn tổ chức bộ máy, bàn giao tài sản, hồ sơ để các trường ổn định hoạt động, sẵn sàng bước vào năm học 2026 - 2027. Trước ngày 1/9, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu UBND tỉnh Gia Lai báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Giáo dục và Đào tạo.