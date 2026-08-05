Sắp xếp trường học ở Thái Nguyên: Không để xảy ra lợi ích nhóm, tiêu cực

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng vừa kết luận về việc triển khai công tác sắp xếp trường học và các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

Sau khi nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo Phương án tổng thể sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập của tỉnh, hướng dẫn xây dựng Đề án sắp xếp tại các xã, phường và ý kiến của các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có tác động sâu rộng đến hệ thống giáo dục và sự phát triển của địa phương. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc, đồng bộ và thống nhất theo Phương án tổng thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục, sử dụng hiệu quả nguồn lực và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên yêu cầu sở, ban, ngành và các địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp, đảm bảo cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh cho năm học mới

Theo chỉ đạo, UBND các xã, phường phải khẩn trương xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn theo Phương án tổng thể của tỉnh, hoàn thành và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 6/8/2026 để tổng hợp, hướng dẫn và báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình xây dựng và triển khai Đề án, các địa phương phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; tổ chức lại trường học, phân hiệu, điểm trường phù hợp; đồng thời bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, quản lý tài chính, tài sản và bảo đảm các điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục sau khi sắp xếp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Lượng yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng Chủ tịch UBND các xã, phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh về tiến độ, chất lượng xây dựng cũng như tổ chức thực hiện Đề án. Các địa phương cần chủ động làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội và kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

"Việc bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên phải bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; thực hiện khách quan, công khai, minh bạch, đúng người, đúng việc, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và năng lực của từng cá nhân", ông Dương Văn Lượng nhấn mạnh.

Việc đánh giá, lựa chọn cán bộ quản lý phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục sau sắp xếp. Tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ địa phương hoặc vì lợi ích cá nhân trong quá trình bố trí, sử dụng đội ngũ. Địa phương hoặc đơn vị để xảy ra sai phạm, tiêu cực thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật.

Cùng với đó, các cấp, ngành và địa phương được yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị; quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Những vấn đề còn có ý kiến khác nhau phải kịp thời báo cáo cơ quan có thẩm quyền để hướng dẫn, giải quyết, không để phát sinh thông tin thiếu chính xác hoặc phát ngôn, bình luận trái với chủ trương, ảnh hưởng đến quá trình triển khai.

"Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường xây dựng Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục; tham mưu tổ chức mô hình trường học sau sắp xếp; kịp thời tháo gỡ các khó khăn thuộc thẩm quyền và tổng hợp các vướng mắc phát sinh để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo", Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Dương Văn Lượng yêu cầu.

Đồng thời yêu cầu, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và Sở Tài chính được giao khẩn trương hướng dẫn hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn thống nhất trên toàn tỉnh về công tác bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; thực hiện chế độ, chính sách đối với những trường hợp bị ảnh hưởng do sắp xếp; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất và các nội dung liên quan, bảo đảm quá trình sắp xếp diễn ra đồng bộ, đúng quy định và hiệu quả.

Theo kế hoạch dự kiến, toàn tỉnh Thái Nguyên có 918 cơ sở giáo dục công lập, gồm 58 trường, trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý và 860 trường thuộc UBND các xã, phường quản lý.

Theo phương án, các cơ sở giáo dục thuộc cấp xã được sắp xếp theo hướng hình thành các trường có quy mô phù hợp với điều kiện phát triển của từng địa phương; các loại hình trường chuyên biệt tiếp tục được duy trì theo quy định.

Sau sắp xếp, toàn tỉnh dự kiến còn 426 cơ sở giáo dục công lập, giảm 503 đầu mối, tương đương 54,14%. Trong đó, khối cơ sở giáo dục thuộc cấp xã còn 368 trường, gồm 125 trường mầm non và 243 trường tiểu học, trường tiểu học và trung học cơ sở, trường trung học cơ sở.