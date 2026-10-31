TP.HCM ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, 11 người tử vong

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh sốt xuất huyết dengue và tay chân miệng trong mùa mưa cuối năm, sáng 31/10, Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng UBND phường Dĩ An tổ chức lễ mít tinh phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống dịch bệnh trên toàn thành phố.

Theo số liệu giám sát của ngành y tế, đến tuần 43/2026, TP.HCM ghi nhận hơn 42.500 ca sốt xuất huyết, trong đó có 11 trường hợp tử vong. Riêng tuần qua, Thành phố ghi nhận gần 1.800 ca nghi mắc, tăng gần 10% so với mức trung bình tháng trước. Ngành y tế dự báo số ca bệnh có thể tiếp tục tăng trong mùa mưa, khi điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi vằn sinh sản.

TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM

Với bệnh tay chân miệng, Thành phố ghi nhận hơn 44.000 ca mắc, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Ngành y tế cũng phát hiện hơn 1.600 ổ dịch, phần lớn tại trường học. Đáng chú ý, virus EV71 đang lưu hành, có thể gây biến chứng nặng ở trẻ nhỏ.

Phát động chiến dịch, TS.BS.CKII Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đề nghị chính quyền các phường, xã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, huy động lực lượng vệ sinh môi trường, xử lý các điểm có nguy cơ phát sinh lăng quăng. Những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch, để phát sinh ổ loăng quăng sẽ bị kiểm tra và xử lý theo quy định.

Xe loa tuyên truyền phòng chống sốt xuất huyết

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) có trách nhiệm cung cấp thông tin, hướng dẫn truyền thông thống nhất, phối hợp với địa phương khảo sát và xử lý các điểm nguy cơ. Các trạm y tế phải giám sát, xử lý 100% điểm nguy cơ sốt xuất huyết trong tháng 10 và 11/2026; thực hiện phun hóa chất đúng quy trình khi đủ điều kiện, không phun tràn lan thay cho việc diệt loăng quăng.

Tại trường học, các cơ sở mầm non, nhóm trẻ phải điểm danh, theo dõi sức khỏe trẻ hằng ngày; thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn đồ chơi và các bề mặt tiếp xúc. Ngành y tế phối hợp ngành giáo dục kiểm tra ít nhất 50% cơ sở mầm non trong tháng 10 và 11, phấn đấu hoàn thành kiểm tra toàn bộ cơ sở trước khi kết thúc năm 2026.

Cộng tác viên sức khỏe cộng đồng đi tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh

Các ban, ngành, đoàn thể và cộng tác viên sức khỏe cộng đồng cũng được huy động đến từng khu dân cư, hộ gia đình, nhà trọ và công trình xây dựng để tuyên truyền, hướng dẫn loại bỏ nơi muỗi sinh sản.

TS.BS Huỳnh Minh Chín nhấn mạnh, chiến dịch được triển khai theo hướng tăng cường phòng bệnh chủ động, quản lý sức khỏe cộng đồng, phù hợp với tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Chuyên viên HCDC kiểm tra nhắc nhở chậu nước có nguy cơ phát sinh lăng quăng

"Một thông điệp rất đơn giản là không có loăng quăng nhưng đó là một trong những giải pháp để giảm số ca mắc và tử vong do sốt xuất huyết. Tất cả chúng ta cùng chung tay, mỗi tuần dành 10-15 phút kiểm tra, dọn dẹp tổng vệ sinh môi trường", ông Huỳnh Minh Chín nói.

Ngay sau lễ phát động, 5 xe loa tuyên truyền lưu động di chuyển qua các tuyến đường chính của phường Dĩ An. Các đoàn công tác cũng xuống địa bàn khảo sát, hướng dẫn xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh sốt xuất huyết và tay chân miệng. Chính quyền và ngành y tế các phường, xã trên toàn Thành phố đồng loạt ra quân hưởng ứng chiến dịch.