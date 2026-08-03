English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Cá trên sông Lam tiếp tục chết bất thường, chưa xác định được nguyên nhân

Thứ Hai, 20:04, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau gần 2 tháng xuất hiện hiện tượng cá nuôi chết bất thường trên sông Lam, đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn tại xã Tam Quang (Nghệ An). Tổng khối lượng cá chết hơn 2,7 tấn, trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được nguyên nhân.

Ngày 3/8, theo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tam Quang (huyện Tương Dương cũ), những ngày gần đây, tình trạng cá nuôi lồng trên sông Lam tiếp tục chết bất thường, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân. Hiện tượng này xuất hiện từ cuối tháng 5/2026 và kéo dài đến nay, chủ yếu xảy ra đối với cá trắm nuôi lồng, ngoài ra còn có một số cá ghé.

ca tren song lam tiep tuc chet bat thuong, chua xac dinh duoc nguyen nhan hinh anh 1
Cá nuôi lồng trên sông Lâm qua xã Tam Quang chết bất thường. (Ảnh: Minh Châu).

Qua 3 đợt thống kê, địa phương ghi nhận tổng cộng 2.718kg cá chết, chủ yếu tại khu vực nuôi trên lòng hồ thủy điện Khe Bố.

Mặc dù các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm, đến nay nguyên nhân khiến cá chết vẫn chưa được xác định.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Tam Quang đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường, hướng dẫn người dân thu gom, tiêu hủy cá chết theo quy định, đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I để phân tích.

Kết quả xét nghiệm mẫu cá của 2 hộ dân không phát hiện virus RNA gây bệnh SVCV. Tuy nhiên, theo cơ quan chuyên môn, kết quả này mới chỉ loại trừ một tác nhân gây bệnh cụ thể và chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân khiến cá chết.

Ngày 1/8, đoàn công tác quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra thực địa và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Tại hiện trường, đoàn ghi nhận nhiều biểu hiện bất thường trên cá như bơi lờ đờ, tróc vảy, xuất hiện các vết loét tại vị trí bong vảy, mắt trũng sâu, bỏ ăn, suy yếu và chết.

ca tren song lam tiep tuc chet bat thuong, chua xac dinh duoc nguyen nhan hinh anh 2
Lấy mẫu cá để xác định nguyên nhân cá chết. (Ảnh:Minh Châu).

Sau khi khảo sát tại các khu vực nuôi cá lồng, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo xã Tam Quang để đánh giá tình hình, đưa ra các khuyến cáo ban đầu đối với người nuôi. Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh cho cá.

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã nhiều lần phản ánh tình trạng cá nuôi trên sông Lam tại khu vực các xã Tam Quang và Tam Thái chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho người dân. Đến nay, hiện tượng cá chết vẫn còn xảy ra rải rác tại một số hộ nuôi, khiến người dân tiếp tục lo lắng và mong sớm có kết luận chính thức về nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

mau_ca.jpg

Nghệ An kiểm tra, lấy mẫu xác định nguyên nhân cá chết bất thường trên sông Lam

VOV.VN - Sau khi tình trạng cá nuôi và cá tự nhiên tiếp tục chết bất thường trên sông Lam, đoạn qua xã Tam Thái và Tam Quang (Nghệ An), gây thiệt hại lớn cho người dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An đã thành lập đoàn công tác kiểm tra hiện trường, xác minh vụ việc, lấy mẫu nước và mẫu cá để xác định nguyên nhân.

Bá Thăng/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt
Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt

VOV.VN - Sau vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn, nhiều địa phương khác ở Nghệ An tiếp tục ghi nhận tình trạng cá chết, nổi lờ đờ trên sông và các tuyến kênh lấy nước từ sông Lam chưa rõ nguyên nhân.

Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt

Nhiều địa phương hạ lưu sông Lam ghi nhận hiện tượng cá chết hàng loạt

VOV.VN - Sau vụ cá nuôi lồng bè chết hàng loạt trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn, nhiều địa phương khác ở Nghệ An tiếp tục ghi nhận tình trạng cá chết, nổi lờ đờ trên sông và các tuyến kênh lấy nước từ sông Lam chưa rõ nguyên nhân.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt
Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt

VOV.VN - Cá nuôi lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt, buộc chủ nuôi phải bán đổ, bán tháo, thiệt hại nặng.

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt

Cá nuôi lồng bè trên sông Lam qua xã Anh Sơn (Nghệ An) chết hàng loạt

VOV.VN - Cá nuôi lồng bè trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt, buộc chủ nuôi phải bán đổ, bán tháo, thiệt hại nặng.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục