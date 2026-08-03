Cá trên sông Lam tiếp tục chết bất thường, chưa xác định được nguyên nhân

Ngày 3/8, theo Ủy ban nhân dân (UBND) xã Tam Quang (huyện Tương Dương cũ), những ngày gần đây, tình trạng cá nuôi lồng trên sông Lam tiếp tục chết bất thường, gây thiệt hại cho nhiều hộ dân. Hiện tượng này xuất hiện từ cuối tháng 5/2026 và kéo dài đến nay, chủ yếu xảy ra đối với cá trắm nuôi lồng, ngoài ra còn có một số cá ghé.

Cá nuôi lồng trên sông Lâm qua xã Tam Quang chết bất thường. (Ảnh: Minh Châu).

Qua 3 đợt thống kê, địa phương ghi nhận tổng cộng 2.718kg cá chết, chủ yếu tại khu vực nuôi trên lòng hồ thủy điện Khe Bố.

Mặc dù các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã nhiều lần kiểm tra hiện trường, lấy mẫu xét nghiệm, đến nay nguyên nhân khiến cá chết vẫn chưa được xác định.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, UBND xã Tam Quang đã phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nghệ An kiểm tra hiện trường, hướng dẫn người dân thu gom, tiêu hủy cá chết theo quy định, đồng thời lấy mẫu gửi Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm thú y Trung ương I để phân tích.

Kết quả xét nghiệm mẫu cá của 2 hộ dân không phát hiện virus RNA gây bệnh SVCV. Tuy nhiên, theo cơ quan chuyên môn, kết quả này mới chỉ loại trừ một tác nhân gây bệnh cụ thể và chưa đủ cơ sở để kết luận nguyên nhân khiến cá chết.

Ngày 1/8, đoàn công tác quan trắc của Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục kiểm tra thực địa và lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. Tại hiện trường, đoàn ghi nhận nhiều biểu hiện bất thường trên cá như bơi lờ đờ, tróc vảy, xuất hiện các vết loét tại vị trí bong vảy, mắt trũng sâu, bỏ ăn, suy yếu và chết.

Lấy mẫu cá để xác định nguyên nhân cá chết. (Ảnh:Minh Châu).

Sau khi khảo sát tại các khu vực nuôi cá lồng, đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo xã Tam Quang để đánh giá tình hình, đưa ra các khuyến cáo ban đầu đối với người nuôi. Lãnh đạo địa phương cũng đề nghị các sở, ngành sớm có giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống và điều trị bệnh cho cá.

Trước đó, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã nhiều lần phản ánh tình trạng cá nuôi trên sông Lam tại khu vực các xã Tam Quang và Tam Thái chết bất thường, gây thiệt hại lớn cho người dân. Đến nay, hiện tượng cá chết vẫn còn xảy ra rải rác tại một số hộ nuôi, khiến người dân tiếp tục lo lắng và mong sớm có kết luận chính thức về nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.