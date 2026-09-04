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Các cơ quan, đơn vị chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam 81 năm thành lập

Thứ Sáu, 17:35, 04/09/2026
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VOV.VN - Nhân kỷ niệm 81 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2026), hôm nay (4/9), các đoàn công tác của TTXVN và Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đến thăm, chúc mừng Đài.

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 81 năm thành lập; đồng thời đánh giá cao những đóng góp của Đài trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận và đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với công chúng.

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Tổng Giám đốc Đài TNVN Đỗ Tiến Sỹ và lãnh đạo Cục An ninh chính trị nội bộ chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Thay mặt lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của lãnh đạo, cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ dành cho Đài Tiếng nói Việt Nam; đồng thời đánh giá cao sự phối hợp, hỗ trợ của Cục đối với Đài trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh, dấu mốc 81 năm cũng mở ra một giai đoạn phát triển mới, với những yêu cầu ngày càng cao đối với Đài Tiếng nói Việt Nam cả về chất lượng, hiệu quả thông tin và trách nhiệm của một cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực quốc gia. Tổng Giám đốc mong muốn Cục An ninh chính trị nội bộ tiếp tục đồng hành, tăng cường phối hợp với Đài, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn, giúp Đài Tiếng nói Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

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Lãnh đạo hai cơ quan cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt

Trước đó, đoàn công tác của Thông tấn xã Việt Nam do Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tuấn Hùng làm Trưởng đoàn cũng đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Vũ Hải Quang chủ trì tiếp đoàn. Lãnh đạo hai cơ quan khẳng định tiếp tục phát huy mối quan hệ gắn bó, tăng cường trao đổi, phối hợp, phát huy thế mạnh của mỗi bên trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

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VOV khẳng định vai trò báo chí chủ lực đưa chủ trương của Đảng đến với nhân dân

VOV.VN - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhiều cơ quan Trung ương, bộ, ngành và đối tác quốc tế đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), đồng thời ghi nhận vai trò của Đài trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, phản ánh tiếng nói của nhân dân và thúc đẩy hợp tác truyền thông.

Minh Quyên/VOV1
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