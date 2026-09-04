"Xuyên không" về ngày 2/9/1945, rưng rưng nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập

Những ngày đầu tháng 9, dưới mái vòm uốn lượn mang hình cánh diều bay cao tại Công viên APEC (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), từng dòng người kiên nhẫn xếp hàng với niềm xúc động trào dâng.

Từ những cựu chiến binh ngực đeo đầy huy chương, những du khách trong nước lẫn quốc tế, cho đến những bạn trẻ gen Z còn khoác trên mình chiếc áo sinh viên - đều cùng chung một nhịp đập: Chờ đợi chuyến “xuyên không” về thời khắc lịch sử của dân tộc Việt Nam, nghe Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Dòng người xếp hàng chờ “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình, nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Vỡ òa cảm xúc

Đó không phải là thước phim tài liệu xem qua màn hình tivi phẳng, cũng không phải là bài học trong sách giáo khoa lịch sử. Nhờ công nghệ hình ảnh và âm thanh vòm sống động, người đeo kính VR cảm nhận được từng cơn gió mùa thu Hà Nội năm 1945 lay động tà áo, thấy được cái gật đầu kiên định của người bên cạnh, và đặc biệt là cảm giác nghe trọn từng lời Bác Hồ từ Quảng trường Ba Đình.

Ở một góc không gian trải nghiệm, ông Nguyễn Văn Châu (SN 1946, trú khối Phong Hồ, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng; thương binh 4/4) ngồi lặng lại sau khi gỡ chiếc kính VR khỏi mắt. Đôi bàn tay gân guốc của ông vẫn còn run run. Ông dùng chiếc khăn tay đã cũ cẩn thận lau giọt nước mắt đang đọng lại ở khóe mắt chân chim.

“Tôi từng tham gia trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, trải qua bao nhiêu trận mạc, đối mặt với cái chết bao lần không khóc. Nhưng vừa rồi, khi chiếc kính bật mở, thấy mình đứng giữa hàng vạn người ở Quảng trường Ba Đình, nghe tiếng Bác nói, tự nhiên ngực tôi nhói lên, nước mắt cứ thế trào ra” - cựu chiến binh Nguyễn Văn Châu nghẹn ngào.

Lần đầu tiên trong đời, người lính già từng kinh qua khói lửa chiến tranh được “chạm” vào lịch sử một cách chân thực đến thế.

“Công nghệ bây giờ kỳ diệu quá. Nó không chỉ là trò chơi của giới trẻ, mà nó đã cho một ông già như tôi được hoàn thành nguyện ước của cuộc đời. Tôi cảm thấy như vừa được sống lại cái giây phút khai sinh ra đất nước, để hiểu vì sao ngày xưa đồng đội tôi, bản thân tôi lại sẵn sàng hy sinh máu xương mà không một chút đắn đo”- ông Châu bộc bạch.

Nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao.

Ở cái tuổi đã ngoài 70, nữ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thị Thao, nguyên Tiểu đoàn trưởng huyền thoại của Tiểu đoàn Vận tải nữ 232 (Cục Hậu cần), chưa bao giờ nghĩ mình lại có cơ hội trải nghiệm một cảm xúc mãnh liệt đến thế nhờ công nghệ thực tế ảo.

“Khi đeo chiếc kính VR lên, trước mắt tôi là Quảng trường Ba Đình chan hòa nắng vàng của ngày 2/9/1945.

Tôi như hòa vào biển người, ngước nhìn lên lễ đài trang nghiêm. Và rồi, lời của Bác Hồ vang lên: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập…”. Lời của Người dội vào lòng khiến nước mắt cứ thế trào ra” - nữ anh hùng nghẹn ngào.

Qua kính thực kế ảo, bà như đứng giữa Quảng trường Ba Đình và hơn lúc nào hết, bà nhớ những đồng đội đã ngã xuống trên tuyến đường chiến dịch. Những người chị, người em đã gửi lại xương máu để bảo vệ nền độc lập mà Bác vừa khẳng định. Lời thề độc lập ngày ấy đã được đổi bằng biết bao máu và nước mắt của hàng triệu người con đất Việt.

Rời khỏi không gian trải nghiệm, trái tim người cựu chiến binh vẫn đập những nhịp đập thổn thức. “Các chị em Tiểu đoàn 232 ơi!... Tôi đã thay mặt những đôi vai từng chai sần vì gùi hàng, thay mặt những người đã nằm lại rừng sâu để lắng nghe từng lời của Bác, xem đất nước mình đã đứng lên tự do và đẹp đẽ đến nhường nào” - bà Thao xúc động.

Phút giây chạm vào thiêng liêng

Tan ca, bà Trần Thị Nhan (trú xã Bà Nà, TP Đà Nẵng) vội ghé vào Công viên APEC sau khi nghe đồng nghiệp kể về chương trình. Khi trải nghiệm kết thúc, bà Nhan ngồi yên trên ghế rất lâu. Chiếc áo bảo hộ sau lưng vẫn còn ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt bà ánh lên niềm vui khôn xiết.

Các nữ công nhân xúc động khi “xuyên không” về ngày 2/9/1945.

Người phụ nữ ấy rưng rưng: “Lúc nghe giọng Bác Hồ đọc “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập...”, tôi tự hào lắm. Tự hào vì mình là người Việt Nam, tự hào vì những giọt mồ hôi mình rơi xuống hôm nay là để giữ gìn cho một Đà Nẵng, một Việt Nam tự do và đẹp đẽ”.

Không chỉ có những người lớn tuổi hay những người lao động trưởng thành, chương trình tại Công viên APEC còn ghi nhận sự tham gia đông đảo của lực lượng học sinh, sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng.

Nguyễn Phước Thiên (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng) cùng nhóm bạn thân cũng có mặt từ sớm để trải nghiệm. “Bình thường tụi em học lịch sử qua sách vở, qua những con số... Nhưng khi đeo kính vào, em thực sự bị “sốc” vì độ chân thực. Em thấy được ánh mắt rạng rỡ của những người thanh niên bằng tuổi em hồi năm 1945. Em nghe được tiếng hô “Xin thề!” rền vang cả một góc trời. Lúc đó, khoảng cách thời gian hoàn toàn xóa bỏ” - Thiên hào hứng kể lại.

Trở về thời khắc thiêng liêng thu hút sự tham dự của du khách nước ngoài.

Không chỉ thu hút người dân bản địa, không gian trải nghiệm tại Công viên APEC còn ghi dấu ấn đặc biệt với du khách trong và ngoài nước. Nhiều du khách khi ghé thăm Đà Nẵng vào dịp Quốc khánh 2/9 đã không giấu nổi sự kinh ngạc lẫn xúc động khi tham gia chương trình này.

Sau khi trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng, một du khách đến từ Ý chia sẻ: “Tôi đến Đà Nẵng để du lịch biển, nhưng trải nghiệm này lại là điều kỳ diệu nhất trong chuyến đi của tôi. Dù không hiểu ngữ nghĩa Tiếng Việt trong đoạn băng, nhưng không khí hân hoan, ánh mắt của những con người trong không gian 3D và giai điệu hào hùng đó đã chạm đến cảm xúc của tôi. Tôi hiểu vì sao người Việt Nam lại trân trọng ngày Quốc khánh và yêu quý vị Lãnh tụ của họ đến vậy”.