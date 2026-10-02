Các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn từ ngày 4/10

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra các khu vực khác ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế. Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các địa phương chủ động ứng phó với mưa lớn, dông lốc và gió mạnh trên biển.

Tình trạng sạt lở tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng của mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ ngày 4/10, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Trong dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh; mưa lớn cục bộ có thể gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Trên biển, từ gần sáng 5/10, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9; vùng biển phía Bắc Bắc Biển Đông gió cấp 6-7, giật cấp 8. Từ ngày 6/10, vùng gió mạnh mở rộng ra Bắc Biển Đông, gồm đặc khu Hoàng Sa.

Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt diễn biến thời tiết, thông báo kịp thời đến người dân và tàu thuyền, duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng tại chỗ và tổ chức trực ban nghiêm túc.